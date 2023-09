In queste ore, PlayStation ha dato il via alla distribuzione di diversi aggiornamenti per PS5 e per la PS App e questi aggiornamenti sono forieri di novità che toccano da vicino anche il mondo Android, con particolare riferimento ad Android TV: non solo si segnala il supporto ufficiale dell’app PS Remote Play per Chromecast con Google TV, ma anche della futura estensione ad un novero ben più ampio di dispositivi e del prossimo futuro rilascio di nuove funzioni.

Giochi PS5 su Chromecast con Google TV e Android TV

Nella giornata odierna, PlayStation ha annunciato un nuovo aggiornamento software per le proprie console PS5, con distribuzione già partita su scala globale. Ebbene, l’aggiornamento in discorso comprende novità che vanno dalle personalizzazioni delle sessioni multiplayer alle opzioni audio, passando per le funzioni di accessibilità e per il supporto di SSD di taglio maggiore, nella fattispecie fino a 8 TB. Per maggiori dettagli sul contenuto dell’update in discorso, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

In questa sede, infatti, ci interessano le novità legate al mondo del robottino verde: come espressamente indicato in sede di annuncio ufficiale, c’è da mettere a referto il neoimplementato supporto dell’app PS Remote Play su un maggior numero di dispositivi Android, vale a dire quello con a bordo Android TV OS 12. Nel momento in cui scriviamo, sono soltanto due i modelli che possono già disporre del supporto in questione:

Chromecast with Google TV (modello 4K)

BRAVIA modello XR A95L

Ad ogni modo, l’annuncio parla chiaramente di una lista temporanea, destinata a crescere progressivamente.

L’utilizzo del servizio in discorso — che consente di giocare in streaming ai giochi della propria PS5 o PS4 su altri dispositivi Android e iOS, PC e Mac — presuppone l’installazione dell’apposita app PS Remote Play.

Altre novità in arrivo

A proposito dell’applicazione PS App per iOS e Android, il produttore ha annunciato altresì che entro fine mese verranno distribuite globalmente delle nuove funzioni: le reazioni ai messaggi tramite emoji e le anteprime delle schermate Share Screen prima di unirsi ad un party su PS App.

