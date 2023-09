Nuove conferme per la rinnovata versione di Chromecast con Google TV. Vi abbiamo parlato di quest’ultima già lo scorso gennaio, quando le indiscrezioni puntavano su un nuovo modello con processore migliorato e più memoria, ma in queste ore sono spuntati nuovi dettagli: in particolare potrebbe essere trapelata l’immagine del nuovo telecomando. Andiamo a scoprirlo.

Ulteriori conferme per un nuovo modello di Chromecast con Google TV

C’è di nuovo lo zampino di Mishaal Rahman nelle novità riguardanti questo presunto modello di Chromecast con Google TV: spulciando per bene l’ultima beta di Android TV 14, ha avuto accesso a un breve video che sembra mostrare un nuovo telecomando. La forma generale è simile a quella dell’attuale modello (che potete confrontare grazie all’immagine di copertina), ma come si può subito notare sono stati aggiunti ulteriori pulsanti e modificati alcuni di quelli esistenti.

Ora abbiamo una colonna di quattro tasti rotondi di grandi dimensioni sul lato sinistro, affiancati da altri due tasti rotondi su quello destro, da un pulsante allungato (per alzare e abbassare il volume?) e da un nuovo pulsante in basso con una stella. Quest’ultimo dovrebbe essere il “pulsante magico” già citato i mesi scorsi, utile per aprire una delle app preferite (a scelta dell’utente) o modificare l’input.

Purtroppo non sono saltati fuori altri dettagli. Nonostante Google non abbia confermato in questi mesi di essere al lavoro su un nuovo modello di Chromecast con Google TV, le indiscrezioni sembrano proprio puntare in quella direzione. Vedremo già qualcosa durante l’evento di presentazione dei Google Pixel 8, fissato per il 4 ottobre 2023? Oppure la casa di Mountain View opterà per un lancio in separata sede? Lo scopriremo solamente nelle prossime settimane.

In copertina l’attuale telecomando di Chromecast con Google TV

