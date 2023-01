Vanno facendosi sempre più insistenti le indiscrezioni secondo cui Google sarebbe al lavoro per preparare il lancio di una nuova generazione di Chromecast con Google TV.

Ricordiamo che nel 2020 il colosso di Mountain View ha apportato una modifica importante alla sua serie di dongle TV, mettendo da parte Cast OS e lanciando la nuova piattaforma Google TV e lo scorso anno ha proseguito su questa strada, lanciando la nuova Chromecast con Google TV (HD).

Questi ultimi dispositivi di Google non sono esenti da critiche e una delle più frequenti è quella relativa alla poca memoria di archiviazione disponibile, a causa della quale diventa difficile mantenere più app multimediali installate e aggiornate.

Qualcosa si muove e una nuova Chromecast con Google TV è all’orizzonte

In sostanza, il terreno sembra ormai maturo per il lancio di una nuova generazione e delle conferme indirette sono arrivate dall’ultimo aggiornamento della versione preview di Google Home, nella quale vi sono riferimenti a un nuovo dispositivo Google TV in fase di preparazione, con nome in codice “YTC” (la prima generazione di Chromecast con Google TV ha come nome in codice la sigla “YTV” mentre quella lanciata lo scorso anno ha la sigla “YTB”).

Se si considera che il colosso di Mountain View ha già lanciato un modello di fascia bassa di Chromecast, è quasi naturale ritenere che il nuovo device in fase di preparazione sia dedicato agli utenti che desiderano un dispositivo con una dotazione tecnica più elevata, in modo da poter sostituire la sua attuale offerta di punta.

Tra le novità vi potrebbero essere un processore più prestate e un quantitativo maggiore di memoria di archiviazione ma sono varie le modifiche hardware che il colosso statunitense potrebbe decidere di apportare.

Per saperne di più, pertanto, non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali o la prossima serie di indiscrezioni.