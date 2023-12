Sappiamo già che il prossimo 4 gennaio 2024 Xiaomi presenterà la serie Redmi Note 13 in versione globale, a distanza di qualche mese dal debutto avvenuto in Cina. In queste ore emergono ulteriori dettagli al riguardo: ora non solo veniamo a sapere che si uniranno alla partita anche Redmi Note 13 4G e Redmi Note 13 Pro 4G, ma abbiamo persino immagini dettagliate, le specifiche tecniche e i presunti prezzi di vendita per il mercato europeo. Curiosi di scoprire tutto? Continuate a leggere.

Redmi Note 13 4G e Redmi Note 13 Pro 4G tra immagini, specifiche e prezzi

Il 4 gennaio 2024 dovremmo conoscere non solo Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G e Redmi Note 13 Pro+ 5G, ma anche due ulteriori modelli con la sola connettività 4G: stiamo parlando di Redmi Note 13 4G e Redmi Note 13 Pro 4G. Dopo aver dato uno sguardo ai primi i giorni scorsi (e averli scoperti ufficialmente a settembre grazie al lancio cinese), è ora di conoscere da vicino gli altri due, che dispongono della connettività di quarta generazione e che saranno dunque meno costosi.

Entrambi dovrebbero offrire uno schermo AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione 2400 x 1080, con refresh rate fino a 120 Hz e certificazione TÜV Rheinland contro la luce blu. Redmi Note 13 Pro dovrebbe disporre del vetro Corning Gorilla Glass 5, mentre Redmi Note 13 dovrà accontentarsi del Gorilla Glass 3. Il cuore di quest’ultimo dovrebbe essere costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 685, supportato da 6 o 8 GB di RAM LPDDR4X e da 128 o 256 GB di memoria interna UFS 2.0. A livello fotografico dovrebbe esserci una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP (apertura f/1.65, OIS), sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2 e 119° di FoV) e sensore da 2 MP per gli scatti macro (f/2.45), ma anche una fotocamera anteriore da 16 MP.

Redmi Note 13 Pro dovrebbe alzare l’asticella con il SoC MediaTek Helio G99 Ultra, non ancora annunciato e presumibilmente in arrivo come versione potenziata del già conosciuto Helio G99; al suo fianco 8 o 12 GB di RAM LPDDR4X e 256 e 512 GB di memoria interna UFS 2.0. Il comparto fotografico dovrebbe risultare simile, con il solo sensore principale a cambiare: a bordo sembra che ci sarà un sensore da 200 MP (sempre con apertura f/1.65 e OIS). La batteria dovrebbe essere da 5000 mAh su entrambi gli smartphone, ma solo il modello Pro si spingerà fino a 67 W con la ricarica rapida cablata (33 W per l’altro). Secondo la fonte, per entrambi ci saranno anche certificazione IP54, connettività dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, porta USB Type-C, porta per il jack audio da 3,5 mm e infrarossi.

Facciamo dunque un po’ di ordine e vediamo un riepilogo delle presunte schede tecniche dei due smartphone Android in arrivo, accompagnate da numerose immagini che ci forniscono i due design.

Presunta scheda tecnica di Redmi Note 13 4G

schermo AMOLED da 6,67 pollici Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e vetro Corning Gorilla Glass 3

SoC Qualcomm Snapdragon 685

6 o 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 2.0

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP (apertura f/1.65, OIS), sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2 e 119° di FoV) e sensore da 2 MP per gli scatti macro (f/2.45)

fotocamera anteriore da 16 MP

connettività 4G dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, porta USB Type-C, porta per il jack audio da 3,5 mm e infrarossi

certificazione IP54

lettore d’impronte digitali integrato lateralmente, speaker Dolby Atmos

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 33 W

sistema operativo: MIUI 14 con Android 13

dimensioni e peso: 162,2 x 75,5 x 7,97 mm, 188,5 g

Presunta scheda tecnica di Redmi Note 13 Pro 4G

schermo AMOLED da 6,67 pollici Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e vetro Corning Gorilla Glass 5

SoC MediaTek Helio G99 Ultra

8 o 12 GB di RAM LPDDR4X e 256 o 512 GB di memoria interna UFS 2.0

8 o 12 GB di RAM LPDDR4X e 256 o 512 GB di memoria interna UFS 2.0

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP (apertura f/1.65, OIS), sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2 e 119° di FoV) e sensore da 2 MP per gli scatti macro (f/2.45)

fotocamera anteriore da 16 MP

connettività 4G dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, porta USB Type-C, porta per il jack audio da 3,5 mm e infrarossi

certificazione IP54

lettore d’impronte digitali integrato lateralmente, speaker Dolby Atmos

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W

sistema operativo: MIUI 14 con Android 13

dimensioni e peso: 161,1 x 75 x 7,98 mm, 187 g

Prezzi europei per Redmi Note 13 4G e Redmi Note 13 Pro 4G

Secondo quanto trapelato, Redmi Note 13 4G dovrebbe essere proposto in Europa nelle configurazioni da 6-128 GB e 8-256 GB a un prezzo di rispettivamente 199 euro e 249 euro. Redmi Note 13 Pro 4G dovrebbe invece arrivare nelle versioni da 8-256 GB e 12-512 GB a rispettivamente 349 euro e 399 euro. I prezzi potrebbero variare leggermente in base alle tasse applicate nei vari Paesi. Per scoprire tutto in modo ufficiale non ci resta che attendere ancora qualche giorno: appuntamento per il 4 gennaio 2024.

