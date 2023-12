Torniamo a parlare della serie ASUS ROG Phone 8 le cui indiscrezioni in merito si stanno intensificando sempre più, qualche giorno fa vi abbiamo raccontato del corposo leak che ha svelato render dettagliati e specifiche tecniche dei dispositivi.

La suddetta fuga d’informazioni sembra esser stata la prima di una lunga serie tanto da costringere l’azienda taiwanese a scoprire le carte svelando il ritorno di una gradita specifica e, soprattutto, la data di lancio ufficiale. Ecco i dettagli.

ASUS annuncia la data di lancio e il ritorno di una gradita specifica tecnica

Questa volta le informazioni in nostro possesso non sono opera di un leaker bensì ci giungono direttamente da ASUS stessa la quale, tramite un post su Weibo – una consuetudine per i brand orientali – ha annunciato il ritorno della stabilizzazione ottica dell’immagine sui modelli della serie dopo un’assenza di 6 anni.

La specifica sarà montata su tutti e tre i dispositivi che compongono la famiglia ASUS ROG Phone 8 e sembra coerente ai piani dell’azienda che vuole uscire dalla nicchia degli smartphone da gaming per incontrare le esigenze degli utenti comuni tra cui un comparto fotografico di alto livello.

In aggiunta alla suddetta informazione ASUS ha diffuso un breve video in cui ne mostra le capacità di stabilizzazione dell’immagine al livello di un gimbal, a detta del produttore.

L’altra grande rivelazione del post dell’azienda è la data di lancio ufficiale di ASUS ROG Phone 8 prevista per il 16 gennaio 2024 alle 19:00 (ora locale) in Cina mentre, come confermato nelle indiscrezioni precedenti, il dispositivo verrà svelato in anteprima in occasione del CES 2024 che si terrà dal 9 al 12 gennaio 2024 a Las Vegas negli Stati Uniti.

Cosa sappiamo finora di ASUS ROG Phone 8

Ricapitolando ciò che sappiamo di ASUS ROG Phone 8 segnaliamo un design più elegante, moderno e ergonomico grazie ai bordi del telaio più squadrati e piatti rispetto alla versione attuale e dagli angoli arrotondati.

Come lecito attendersi da uno smartphone top di gamma e soprattutto da gaming, sotto il cofano ci sarà il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con 12 GB di RAM sul modello base e fino a 24 GB di RAM sul Pro.

Frontalmente sarà presente un pannello AMOLED LTPO Samsung da 6,78 pollici con protezione Corning Gorilla Glass Victus 2, supporto ai contenuti in HDR10 e un impressionante refresh rate in grado di raggiungere i 165 Hz.

Il comparto fotografico del modello Pro dovrebbe sfoggiare un setup triplo così composto: sensore principale Sony IMX890 da 50 MP, ultragrandangolare da 13 MP, sensore periscopico da 32 MP con zoom ottico 3x e una fotocamera frontale da 32 MP.

Tutti i modelli della serie dovrebbero montare una batteria da 5500 mAh con supporto alla ricarica Quick Charge 5.0 a 65 W cablata.

Tra le altre specifiche segnaliamo il WiFi 6/6E (802.11 be/ax/ac/a/b/g/n), l’NFC, la certificazione IP68, il Bluetooth 5.3 e la gradita presenza della porta da 3.5 mm per le cuffie, dettaglio minore ma di grande importanza nel gaming.

La serie ASUS ROG Phone 8 è ormai dietro l’angolo, per saperne di più non ci resta che attendere l’ennesimo leak o il CES 2024 in cui lo smartphone verrà svelato agli appassionati.

