Più passa il tempo e più si avvicina l’evento ufficiale, fissato per il 17 gennaio prossimo venturo, con il quale il colosso coreano svelerà al mondo i nuovi smartphone della famiglia Galaxy S24; i dispositivi sono già stati protagonisti di innumerevoli fughe di notizie negli ultimi tempi, di recente per esempio abbiamo avuto modo di vedere tutta una serie di conferme e nuove informazioni su diversi aspetti, così come nuove indiscrezioni circa il display con cui dovrebbe essere equipaggiato il fratello maggiore della gamma.

Oggi, grazie a quanto diffuso in rete dai soliti leaker, diamo uno sguardo alle ultime informazioni disponibili che ci permettono non solo di farci un’idea più precisa dei prossimi smartphone di punta del brand, ma anche di fare qualche ipotesi a lungo termine sul futuro della serie.

Samsung Galaxy S24 Ultra avrebbe molto di cui vantarsi rispetto alle precedenti generazioni

Partiamo subito con una piccola analisi di quello che sarà il flagship di punta del prossimo anno, Samsung Galaxy S24 Ultra si è già lasciato intravedere sotto diversi aspetti negli ultimi mesi ma nelle ultime ore, grazie a quanto condiviso su X (ex Twitter) dal leaker Alvin, abbiamo modo di farci un’idea più precisa di alcune caratteristiche.

Innanzitutto il leaker parla di uno degli aspetti che più interessano gli utenti, nonché uno dei punti forti degli smartphone di punta della società, ovvero il comparto fotografico principale: secondo quanto trapelato, Galaxy S24 Ultra sarà in grado di restituire scatti più realistici rispetto al modello equivalente dell’attuale generazione; Samsung avrebbe lavorato sodo per offrire migliore nitidezza e saturazione, in modo da “risolvere” quella che a volte nei dispositivi dell’azienda risulta come una eccessiva saturazione dei colori.

In secondo luogo il leaker conferma ancora una volta quelle che sono le indiscrezioni già trapelate in passato riguardo l’implementazione dell’intelligenza artificiale, l’AI integrata nel dispositivo comporterà il miglioramento più consistente degli ultimi anni dal punto di vista delle novità lato software. In ultimo qualche ulteriore piccola conferma riguardo alla qualità costruttiva e al design del prossimo Galaxy S24 Ultra, il leaker conferma l’utilizzo del titanio come materiale per la realizzazione del frame dello smartphone, scelta che potrebbe risultare esteticamente migliore rispetto a quanto implementato da Apple con gli ultimi iPhone; infine, pare che il già noto cambiamento riguardante lo schermo, che passerà da curvo a quasi piatto, farà sì che lo smartphone sarà molto più comodo da tenere in mano.

Trapelano i tagli di memoria e le colorazioni di tutti i componenti della futura gamma

Nelle ultime ore sono stati diffusi online quelli che dovrebbero essere i tagli di memoria dei tre dispositivi della serie Galaxy S24 ma non solo, insieme a queste informazioni sono trapelate anche quelle che dovrebbero essere le colorazioni in cui sarà disponibile ogni smartphone.

Come potete notare dalle immagini qui sopra, il fratello minore della famiglia sarà disponibile nelle varianti di archiviazione da 8 GB di RAM + 128 GB e 8 GB di RAM e 256 GB, nelle colorazioni grigio, nero, viola e giallo. Per quanto riguarda la variante Plus, essa verrà commercializzata con 12 GB di RAM+256 GB e un’ulteriore variante di archiviazione da 12 GB di RAM +512 GB, con le medesime opzioni di colore già menzionate per Galaxy S24 base.

Passando alla versione Ultra invece, questa dovrebbe essere disponibile nelle opzioni di archiviazione da 12 GB RAM + 256 GB, 12 GB RAM+ 512 GB e 12 GB RAM + 1 TB, mentre per quel che concerne le opzioni di colore, dovrebbero essere disponibili le stesse degli altri due smartphone della famiglia anche se, come già accaduto in passato, potrebbero essere lanciate colorazioni esclusive per il canale di vendita proprietario dell’azienda.

Ecco come potrebbe cambiare il comparto fotografico della serie Samsung Galaxy S in futuro

Concludiamo la carrellata odierna di indiscrezioni con alcune informazioni che, è bene dirlo, vanno prese con le dovute cautele; questo non perché provengano da una fonte poco affidabile, anzi, quanto più perché si stanno facendo previsioni a lungo termine su argomenti di cui ad oggi poco o nulla si sa.

Ad ogni modo, secondo quanto condiviso su X (ex Twitter) quelli che vi riportiamo di seguito potrebbero essere i cambiamenti principali apportati dall’azienda ai futuri Galaxy S25 e Galaxy S26; tralasciamo quanto riportato sull’ormai imminente S24 visto che abbiamo già visto informazioni più corpose e precise in altre news, come quella menzionata in apertura.

Secondo quanto condiviso, Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe avere un teleobbiettivo con zoom variabile, il che sarebbe un notevole aggiornamento per gli smartphone del brand visto che permetterebbe una qualità dell’immagine costantemente elevata con una varietà di fattori di zoom; il dispositivo in questione dovrebbe poter vantare anche un sensore principale aggiornato (sul quale non vengono condivisi dettagli specifici) e una fotocamera ultrawide da 50 MP, teoricamente in grado di utilizzare il pixel binning per scatti chiari e luminosi in condizioni di scarsa illuminazione, nonché la registrazione 8K tramite la fotocamera ultrawide, anche con stabilizzazione digitale.

Andando ancora più avanti nel tempo, il leaker sostiene che il futuro Galaxy S26 Ultra avrà una fotocamera principale aggiornata da 200 MP, questo sensore avrebbe una dimensione di 1/1,10 pollici e sarebbe dotato di pixel da 0,7 micron, quindi teoricamente in grado di garantire un guadagno nella capacità di raccolta della luce e quindi nella qualità dell’immagine.

Come già detto, prendete queste informazioni con le pinze visto che manca ancora troppo tempo alla presentazione degli smartphone in questione per poter fare previsioni certe di qualsiasi tipo; per adesso concentriamo la nostra attenzione sui dispositivi della famiglia Galaxy S24.

