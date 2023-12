Samsung continua con la distribuzione della sua One UI 6 basata su Android 14: oggi l’aggiornamento si allarga a Samsung Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S9 FE+ e Galaxy M33, e coinvolge più Paesi per quanto riguarda Samsung Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra. In più si aggiornano Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra con le nuovissime patch, e OnePlus 10R che accoglie una nuova versione beta di OxygenOS 14. Scopriamo tutte le novità .

Novità aggiornamenti Android 14 per Samsung Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+, Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra e Galaxy M33

Continua il rollout della One UI 6 e di Android 14 per i dispositivi Samsung. La nuova release è in distribuzione sui tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S9 FE+ insieme alle patch di sicurezza di novembre 2023: il download richiesto per i firmware X516BXXU1BWK9 e X616BXXU1BWK9 è di circa 2,7 GB. L’atteso aggiornamento aveva iniziato a fare capolino sulla serie Samsung Galaxy Tab S8 qualche giorno fa, e si sta allargando in queste ore con i firmware X700XXU5CWK7 e X706BXXU5CWK7 (Tab S8), X800XXU5CWK7 e X806BXXU5CWK7 (Tab S8+), X900XXU5CWK7 e X906BXXU5CWK7 (Tab S8 Ultra). Solo in alcuni casi la One UI 6 ha raggiunto le versioni europee, ma in caso contrario sarà necessario attendere solo qualche giorno.

Android 14 raggiunge in queste ore anche Samsung Galaxy M33, che allarga la platea di dispositivi di fascia media con One UI 6. Si parte da Russia e Ucraina con la versione DWK6, ma il rollout si amplierà nei prossimi giorni per raggiungere tutti i possessori. Per lo smartphone si tratta del secondo importante aggiornamento (è uscito con One UI 4.1 e Android 12).

Le novità della One UI 6 con Android 14 sono parecchie e comprendono cambiamenti nella UI, nella visualizzazione delle notifiche, nelle possibilità di personalizzazione, miglioramenti di sicurezza, passi avanti nella fluidità e nelle animazioni e tanto altro. Samsung le ha riassunte in questi punti, anche se non tutte potrebbero fare capolino sull’intera gamma di prodotti:

Layout del telefono rinnovato : nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera.

Fotocamera : il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate.

Nuovo editor foto : Â layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma.

Nuovo Samsung Studio : nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers.

Sicurezza migliorata : nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app.

Bixby text call : nuova funzionalità di Bixby, che consente di trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento.

La nuova funzione Scansione Documenti e testo  permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate.

Samsung Pass: Accessi più sicuri con le passkey per accedere alle applicazioni e ai siti Web supportati. A differenza delle password, la passkey viene memorizzata solo sul dispositivo e non potrà essere divulgata in caso di violazione della sicurezza del sito web. Le passkey proteggono anche dagli attacchi di phishing perché funzionano solo sul sito web o sull’applicazione in cui sono state registrate.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra hanno già ricevuto One UI 6 e Android 14 da qualche settimana, e si stanno aggiornando in queste ore con le patch di sicurezza di dicembre 2023. Il produttore ha parlato giusto ieri delle correzioni di dicembre, che includono 75 correzioni per le vulnerabilità di sicurezza, 54 delle quali sono state rilasciate da Google. Di queste ultime, 7 sono classificate come di livello critico (CVE-2023-21671, CVE-2023-28574, CVE-2023-22388, CVE-2023-33045, CVE-2023-40077, CVE-2023-40076 e CVE-2023-40088), mentre 43 risultano ad alta priorità . Le correzioni introdotte da Samsung riguardano i chipset Exynos (e quindi non toccano la serie S23, vista la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy), Samsung Knox, Emoji AR, bootloader, Smart Clip, l’app Contatti e non solo.

La distribuzione delle patch di dicembre è partita da alcuni modelli brandizzati negli Stati Uniti con i firmware S91*USQS2BWKA, ma si allargherà presto a tutti gli altri Paesi, Italia compresa.

Novità aggiornamento beta per OnePlus 10R

OnePlus 10R fa un altro passo verso la versione stabile di Android 14 accogliendo la OxygenOS 14 Open Beta 2. L’aggiornamento è disponibile per coloro che hanno aderito al programma di test e va a correggere alcuni problemi segnalati dagli utenti e a ottimizzare le performance. Il changelog cita le patch di sicurezza di novembre 2023, generali miglioramenti nella stabilità del sistema, passi avanti nell’efficienza energetica in specifici scenari e prestazioni più stabili durante l’uso della fotocamera. Questa seconda beta è disponibile a partire dall’India.

Come aggiornare Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+, Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra, Galaxy M33 e OnePlus 10R

Per verificare l’arrivo di un nuovo aggiornamento via OTA per Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S9 FE+, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra e Galaxy M33, potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo, potete provare a collegare lo smartphone o il tablet al PC e passare da Smart Switch. Per quanto riguarda OnePlus 10R, per ricevere la Open Beta 2 dovete prima aderire al programma beta (ammesso che sia ancora possibile) e poi passare da “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

