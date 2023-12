Google Keep è l’applicazione del colosso di Mountain View dedicata alle note, nonostante possa sembrare un servizio secondario, in realtà si tratta di un software largamente apprezzato e utilizzato dagli utenti, nonché seguito costantemente dal team di sviluppatori dedicato che è costantemente impegnato nell’implementazione di diverse migliorie.

A titolo di esempio di recente abbiamo visto come Google Keep abbia ricevuto una maggiore integrazione con l’assistente Google, così come abbiamo potuto vedere l’app ricevere nuove opzioni di ordinamento delle note; anche la funzionalità di cui parliamo oggi non è totalmente inedita, nel mese di ottobre avevamo infatti già avuto modo di darle un primo sguardo: stiamo parlando della funzione ora nota come “Aiutami a creare un elenco”.

Google Keep sta per ricevere una nuova funzionalità AI per le note

Viviamo in un periodo in cui l’intelligenza artificiale inizia ad essere utilizzata nei frangenti più disparati, in questo caso l’intento di Google è quello di utilizzare questo strumento per fornire un supporto all’utente che necessità di generare un elenco con Keep, a prescindere dal contenuto di quest’ultimo.

I colleghi di 9to5Google sono riusciti ad attivare per vie traverse la funzionalità “Aiutami a creare un elenco”, non ancora disponibile per gli utenti ma teoricamente in arrivo nel prossimo futuro; abbiamo dunque modo di vedere in anteprima quello che potrebbe essere il funzionamento definitivo della funzionalità in questione, grazie all’ultima versione disponibile di Google Keep, la 5.23.462.05.90.

Innanzitutto Big G ha deciso di modificare il nome di questo nuovo strumento, precedentemente indicato come magic lists, viene ora uniformato anche nel nome ad altre funzionalità simili disponibili per altri servizi offerti dall’azienda (per esempio “Aiutami a scrivere” in Gmail); la funzionalità potrebbe presto essere disponibile in fase di beta test nel programma Workspace Labs, almeno a giudicare dal pop up visualizzato nell’app che invita i tester a non condividere informazioni personali nelle fasi iniziali, avendo l’azienda necessità per un primo periodo di affidarsi a personale umano per controllare il funzionamento dell’IA e provvedere al suo miglioramento.

Quando sarà effettivamente disponibile, la nuova funzionalità apparirà come un nuovo pulsante di azione mobile con la denominazione “Aiutami a creare un elenco” dopo aver creato una nuova nota, cliccandoci sopra verrà visualizzata una nuova casella di testo contenente alcuni suggerimenti per indicare all’utente quali sono le possibilità di utilizzo:

Generi alimentari per la settimana per una famiglia vegetariana di tre persone

La lista dei bagagli per un viaggio in campeggio con i bambini

Lista della spesa per il rientro a scuola

Cose da fare durante un viaggio di fine settimana a New Orleans

Lista delle cose da fare per organizzare la festa del 40esimo compleanno del mio amico

Antipasti da servire per l’inaugurazione della casa

Routine di relax di fine giornata

Lista di controllo completa per le pulizie di primavera

Film classici da guardare in una giornata piovosa

Come potete notare dalle immagini presenti nella galleria poco sopra, i colleghi hanno chiesto a Google Keep di creare un elenco contenente i passaggi necessari per preparare un buon caffè: i risultati proposti dall’IA sono da intendersi come una sorta di suggerimento, l’utente ha infatti la possibilità di salvare l’elenco così com’è o apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie.

È altresì possibile, qualora non fossimo soddisfatti delle risposte ricevute, ripetere la richiesta iniziale finché non saremo soddisfatti del risultato, a quel punto grazie all’apposito pulsante Inserisci verrà compilato l’elenco definitivo.

Non ci sono informazioni precise circa le tempistiche di distribuzione della nuova funzionalità di Google Keep ma, considerando lo stato avanzato dei lavori, potrebbe non mancare poi molto prima del lancio della nuova funzionalità.

