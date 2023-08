Google Keep è uno strumento utile per prendere annotazioni, come note audio, disegni, appunti testuali, scarabocchi o foto e sincronizza i dati su tutti i propri dispositivi.

L’app attualmente elenca le note in ordine cronologico inverso per impostazione predefinita, posizionando in alto la nota creata o modificata più di recente, tuttavia è possibile trascinare e riordinare le note nella sequenza che si desidera, inoltre Google Keep consente di appuntare alcune di queste note in alto per mantenerle sempre in primo piano. Ora sembra che Google intenda offrire opzioni di ordinamento aggiuntive in futuro.

Google Keep esplora nuove opzioni di ordinamento delle note

Un flag nascosto individuato da AssembleDebug nel codice di Google Keep rivela tre nuove opzioni di ordinamento aggiuntive: Personalizzato, Data di creazione e Data di modifica.

L’opzione “Data di creazione” dovrebbe mostrare prima la nota più recente anche se sono state modificate note precedenti o dopo aver creato quella più recente, mentre l’opzione “Data di modifica” dovrebbe coincidere con l’attuale ordinamento che posiziona la nota modificata o creata più di recente in alto, appena sotto quelle appuntate.

Infine, l’opzione “Personalizzato” dovrebbe preservare l’ordine in cui si dispongono manualmente le note utilizzando il metodo di trascinamento della selezione.

Attualmente queste nuove opzioni di ordinamento sono ben nascoste nel codice di programmazione di Google Keep, a prova che sono ancora in sperimentazione, quindi non resta che sperare che Google un giorno le renda disponibili nella versione stabile dell’app.

