Il team di Google ha in programma di sfruttare sempre di più le potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale nei vari prodotti e servizi dell’azienda e l’ultimo esempio in tal senso è quello che ci arriva da Google Keep.

Analizzando il codice della versione 5.23.422.03.90 di Google Keep per Android, infatti, lo staff di 9to5Google ha scovato degli interessanti riferimenti ad una nuova funzionalità che dovrebbe essere lanciata con il nome di Magic Lists.

Su Google Keep in arrivo un’altra funzione basata sull’IA

Stando a quanto è possibile apprendere, Magic Lists dovrebbe rappresentare una sorta di “aiuto creativo per prendere appunti”, una soluzione che dovrebbe consentire agli utenti di inserire un messaggio (che deve essere più lungo di tre parole, come ad esempio “Una lista di cose da portare per un viaggio in campeggio con i bambini”) per visualizzare così un elenco puntato di cose pertinenti.

Tale nuova funzione sembra simile a quella chiamata “List It” e lanciata lo scorso anno come esperimento di AI Test Kitchen:

Sulla base di quanto è possibile apprendere dal codice, Google Keep ricorderà agli utenti che gli elenchi generati dall’intelligenza artificiale devono essere considerati un aiuto creativo ma sarà necessario valutarli con un una certa attenzione e con senso critico.

Ecco qualche stringa relativa a Magic Lists:

<string name=”magic_list_blanket_error_body”>”We are still learning, and can’t help with that.”</string>

<string name=”magic_lists_insert”>Insert</string>

Al momento questa nuova funzionalità non è ancora disponibile per gli utenti e non vi sono informazioni su quando sarà rilasciata per tutti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’app.

Se desiderate restare aggiornati sulle ultime novità studiate dal team di Google Keep per Android, potete scaricare le versioni via via rilasciate da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). L’ultima versione stabile può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge: