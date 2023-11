In queste ore sono spuntate interessanti novità riguardanti tre dispositivi Samsung in arrivo: parliamo di due smartphone, ossia Samsung Galaxy A25 5G e Samsung Galaxy Xcover 7, e dell’atteso nuovo modello di smartband del produttore, che sarà presumibilmente denominato Samsung Galaxy Fit3. Facciamo ordine e scopriamo tutto più da vicino.

Samsung Galaxy A25 5G si avvicina al lancio

Abbiamo avuto modo di parlare di Samsung Galaxy A25 5G già diverse volte, l’ultima delle quali proprio pochi giorni fa. Quest’oggi torniamo sull’argomento perché sono spuntate ulteriori informazioni sulle presunte specifiche tecniche e sulla finestra di uscita. A quanto pare lo smartphone potrebbe debuttare relativamente a breve, visto che dopo le certificazioni e i leak di queste settimane, è spuntata persino la pagina di supporto dedicata sul sito ufficiale della divisione indiana.

La versione che sarà commercializzata in India dovrebbe avere il numero di modello SM-A256E, ma arriveranno le varianti SM-A256B, SM-A256N, SM-A2560 e SM-A256U per il lancio negli altri mercati. Purtroppo la suddetta pagina non fornisce dettagli aggiuntivi sul nuovo dispositivo, ma suggerisce che il lancio possa essere vicino. Sarebbe un po’ una sorpresa vederlo prima dell’inizio del 2024, visto che il predecessore Galaxy A24 ha fatto il suo debutto in India solo lo scorso aprile.

Unendo quanto già sappiamo con le nuove informazioni trapelate in queste ore, possiamo già fare un identikit piuttosto preciso di Samsung Galaxy A25 5G. Lo smartphone dovrebbe offrire uno schermo Super AMOLED da 6,44 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 o 120 Hz, e una CPU octa-core (probabile il SoC Exynos 1280) affiancata da 6 o 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna (a seconda della versione). Non mancheranno 5G dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC e porta USB Type-C, la certificazione IP67 contro acqua e polvere e una generosa batteria da 5000 mAh con ricarica cablata da 25 W.

Il comparto fotografico dovrebbe portare un significativo miglioramento rispetto al predecessore. Dovrebbe essere composto da un totale di quattro sensori: sul retro potrebbe esserci una tripla fotocamera con sensore principale (forse da 50 MP) dotato di OIS, ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP, mentre frontalmente dovrebbe trovare spazio una fotocamera da 32 MP con 123° di angolo di visione (la stessa di Galaxy A54 5G).

Samsung Galaxy A25 5G dovrebbe debuttare nei primi mesi del 2024 con Android 14 e One UI 6 e dovrebbe ricevere un supporto software coi fiocchi. Dovrebbe infatti aggiornarsi almeno fino ad Android 18 (quattro major release), con un ulteriore anno di patch di sicurezza. I rumor parlano di un lancio nelle colorazioni Black, Blue, Silver e Yellow a un prezzo intorno ai 300 dollari.

Samsung Galaxy Xcover 7 mostra il suo design in queste immagini

Cambiamo tipologia di dispositivo perché in queste ore sono spuntate nuove anticipazioni riguardanti Samsung Galaxy Xcover 7. Il prossimo smartphone rugged della casa di Seoul, indicato come SM-G556B, è il protagonista di alcuni interessanti render che ci mostrano quello che dovrebbe essere il design.

Possiamo subito notare un telaio robusto, angoli rialzati e una parte posteriore studiata per favorire la presa e l’assorbimento di eventuali urti. A quanto pare il pannello posteriore risulta rimovibile dall’utente, e questo potrebbe significare che anche la batteria potrebbe essere sostituibile (non abbiamo ancora indicazioni sulla capacità). Lo smartphone dispone di una singola fotocamera posteriore con obiettivo circondato da un dettaglio rosso (similmente ad altri modelli della linea Xcover) e affiancato dal flash LED. Lo stesso rosso è utilizzato per il pulsante personalizzabile disponibile sul lato sinistro, che può essere sfruttato per eseguire specifiche funzioni (come aprire app e non solo).

Le cornici intorno al display sono piuttosto generose (con notch a “V” in alto), ma non ci aspettavamo diversamente da un prodotto di questo genere. Non mancheranno ovviamente le certificazioni IP68 contro acqua e polvere e MIL-STD-810H. Il prezzo di vendita potrebbe restare intorno ai 600 dollari, una cifra simile a quella richiesta dal modello precedente. Torneremo sicuramente sull’argomento non appena avremo ulteriori informazioni.

Possibile prezzo e nuove anticipazioni per Samsung Galaxy Fit3

Come promesso abbiamo anche nuove anticipazioni per Samsung Galaxy Fit3, smartband che dovrebbe essere lanciata nei primi mesi del 2024 a distanza di alcuni anni da Galaxy Fit2 (e proprio per questo particolarmente attesa). Qualche giorno fa sono spuntate le prime immagini che suggeriscono l’arrivo di un dispositivo molto diverso dal modello attualmente in commercio, dotato di uno schermo più grande e più vicino a quello di uno smartwatch.

In base a quanto riportato da Asia Economy, la Galaxy Fit3 sarà lanciata nella prima metà del 2024: potrebbe essere presentata insieme alla serie Galaxy S24, ma la fonte punta più a un lancio senza particolari eventi. In ogni caso, dovrebbe arrivare prima della prossima serie Galaxy Watch7, che sarà presumibilmente lanciata in compagnia di Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 la prossima estate (agosto?). Un portavoce di Samsung avrebbe riferito quanto segue:

“Prevediamo di rilasciare Galaxy Fit3 entro la prima metà del prossimo anno. Galaxy Fit2 ha ancora un’ambia fan base, e ci sono state molte richieste per il lancio di un successore. Galaxy Fit2 è tuttora scambiato attivamente sui siti di trading dell’usato“.

Il report parla anche di prezzo: come era prevedibile fin da subito, è probabile che Samsung Galaxy Fit3 avrà un prezzo decisamente più alto di quello di Galaxy Fit2, perlomeno in Corea del Sud: si parla di un aumento da 49.500 won a 100.000 won, corrispondenti a circa 35 e 71 euro. Sarà interessante vedere la cifra richiesta sul mercato europeo e italiano: anche se successive promozioni fecero scendere in modo importante il prezzo, Galaxy Fit2 arrivò da noi a un prezzo di 99 euro. Salire oltre questa cifra potrebbe andare a cozzare un po’ con gli smartwatch Galaxy Watch, soprattutto con i modelli meno recenti che spesso si trovano a cifre sotto ai 200 euro.

Nel frattempo la nuova smartband è passata dalle certificazioni TÜV Rheinland e Indian BIS, dettagli che suggeriscono che il lancio potrebbe effettivamente essere vicino, soprattutto in India. Grazie a queste ultime veniamo a sapere che Galaxy Fit3, numero di modello SM-R390, dispone di una batteria da 200 mAh (Fit2 si ferma a 159 mAh), compatibile con una ricarica da 5 W. Il nuovo dispositivo dovrebbe essere più completo rispetto al modello proposto nel 2020, con la presenza di un GPS integrato e di un diverso sistema operativo.

