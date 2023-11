Nelle scorse ore sono state pubblicate in Rete alcune immagini che ci permettono di scoprire quello che dovrebbe essere il design di un nuovo dispositivo indossabile di Samsung: stiamo parlando di quello che dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di Samsung Galaxy Fit 3.

Ricordiamo che l’ultimo modello di questa serie risale addirittura al 2020 e ciò ha spinto tanti a pensare che il colosso coreano avesse deciso di abbandonarla per dedicarsi ad altri dispositivi.

Cosa sappiamo al momento di Samsung Galaxy Fit 3

Stando a quanto è possibile apprendere dalle immagini in questione, pubblicate da Windows Report, rispetto a Samsung Galaxy Fit 2 (che ha un display AMOLED da 1,1 pollici) il nuovo fitness tracker dovrebbe avere uno schermo decisamente più grande, tanto da finire per assomigliare ad uno smartwatch.

Al momento non vi sono informazioni su quelle che potrebbero essere le caratteristiche di Samsung Galaxy Fit 3, tra le quali ad ogni modo non dovrebbe mancare un pannello AMOLED e un sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca.

Tra le novità che il colosso coreano potrebbe implementare vi sono un quantitativo di memoria che consenta di archiviare contenuti (per esempio musica, in modo da permettere la riproduzione anche senza smartphone), un sensore GPS (assente sul modello di precedente generazione) e una versione di Wear OS (invece di rtOS).

Tanto per farsi un’idea, Samsung Galaxy Fit 2 può vantare un display AMOLED da 1,1 pollici, il monitoraggio della frequenza cardiaca, un giroscopio, un accelerometro, il monitoraggio del sonno, il rilevamento automatico dell’allenamento, il supporto alle notifiche e la riproduzione della musica sullo smartphone connesso.

Probabilmente il lancio ufficiale avverrà nella parte iniziale del prossimo anno e una buona occasione potrebbe essere rappresentata dalla presentazione della serie Samsung Galaxy S24.

Al momento non vi sono informazioni sul possibile prezzo di Samsung Galaxy Fit 3 ma è probabile che sarà più elevato rispetto a quello del suo predecessore.