A circa un mese di distanza dall’annuncio degli interessanti Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G, Samsung ha rimpolpato ulteriormente la proposta per la fascia media, ufficializzando silenziosamente il nuovo Samsung Galaxy A24.

Lo smartphone è apparso sul sito vietnamita del produttore sudcoreano, confermando appieno tutti i rumor trapelati negli ultimi mesi (i più recenti giusto ieri) che lo avevano ben dipinto come un medio-gamma privo di supporto alle reti 5G ma dotato comunque di specifiche tecniche interessanti.

Samsung Galaxy A24 è ufficiale

Come anticipato in apertura, Samsung ha ufficializzato senza troppo clamore il nuovo smartphone Android di fascia media Samsung Galaxy A24, un dispositivo che si aggiunge ai modelli dotati di connettività 4G della proposta 2023 nella serie Galaxy A.

Dal punto di vista estetico, continua il processo di uniformazione del design intrapreso negli ultimi mesi: il nuovo Galaxy A24, infatti, offre un design in linea con tutti gli ultimi dispositivi, ispirandosi particolarmente al cugino Galaxy A34 per quanto concerne la parte anteriore.

Frontalmente, infatti, troviamo un display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 90 Hz, interrotto da un notch a goccia, che ospita la fotocamera anteriore da 13 megapixel, nella parte superiore; in questo caso, però, la cornice sotto al display risulta decisamente più accentuata (in linea con quella del Galaxy A14). Il pannello è inoltre certificato “Eye Care Display” grazie alle basse emissioni di luce blu. Sotto al display (protetto da vetro) non vi è il lettore delle impronte digitali che, invece, è spostato lateralmente sul pulsante di accensione/spegnimento.

Posteriormente lo smartphone, realizzato in plastica (frame e scocca posteriore), presenta il comparto fotografico principale con i sensori disposti, ormai canonicamente, verticalmente a semaforo in alto a sinistra: il comparto triplo è composto da un sensore principale da 50 megapixel stabilizzato otticamente, un sensore ultra-grandangolare da 5 megapixel e un poco utile sensore da 2 megapixel per le macro.

Successore del Galaxy A23 dello scorso anno, lo smartphone abbandona il SoC Snapdragon 680 di Qualcomm per dotarsi del più recente e più prestante Helio G99 di MediaTek: si tratta di una piattaforma realizzata con processo produttivo a 6 nm che viene affiancata da 6 o 8 GB di memoria RAM e da 128 GB di spazio di archiviazione (espandibile tramite scheda microSD).

Pur non supportando le reti 5G, lo smartphone ha una dotazione piuttosto completa dal punto di vista della connettività, offrendo il supporto al Wi-Fi 5 e al Bluetooth 5.3, la presenza di GPS e NFC e, sul bordo inferiore, del jack audio da 3,5 mm e di una porta USB Type-C 2.0, sfruttabile per la trasmissione dei dati ma anche per la ricarica (a 25 W) della generosa batteria interna da 5000 mAh che, stando a quanto dichiarato dalla casa, consente fino a 2 giorni di utilizzo con una singola ricarica.

Chiude il pacchetto la solita One UI in versione 5.1, la più recente attualmente disponibile e basata su Android 13: rispetto ai flagship della serie Galaxy S23, il Samsung Galaxy A24 perde alcune funzionalità e, soprattutto, il supporto alla modalità DeX.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo Samsung Galaxy A24.

Dimensioni: 162,1 x 77,6 x 8,3 mm

x x Peso: 195 grammi

Materiali: vetro (anteriore), plastica (frame laterale, scocca posteriore)

(anteriore), (frame laterale, scocca posteriore) Display: Super AMOLED da 6,5” FHD+ (1080 x 2340 pixel, in 19,5:9) Frequenza di aggiornamento: 90 Hz Luminosità di picco: 1000 nit Certificazione Eye Care Display (bassa emissione di luce blu)

da (1080 x 2340 pixel, in 19,5:9) SoC: MediaTek Helio G99 (6 nm) con CPU octa-core e GPU ARM Mali-G57 MC2

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 6 o 8 GB

o Spazio di archiviazione: 128 GB , espandibile tramite scheda microSD (fino a 1 TB)

, espandibile tramite scheda microSD (fino a 1 TB) Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale da 50 MP (f/1.8) con PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 5 MP (f/2.2) con angolo di visione a 123° Sensore macro da 2 MP (f/2.4) Registrazione video: fino al 1080p a 30 fps

con flash LED Fotocamera anteriore: sensore grandangolare da 13 MP (f/2.2)

(f/2.2) Audio: mono (singolo speaker), jack audio da 3,5 mm

(singolo speaker), Reti mobili: Single SIM o Dual SIM (Nano-SIM), 4G /3G/2G

o (Nano-SIM), /3G/2G Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac, dual-band), Bluetooth 5.3 (A2DP, LE), NFC , GPS , USB Type-C 2.0

(802.11 ac, dual-band), (A2DP, LE), , , Sensori: accelerometro , giroscopio , bussola , prossimità (virtuale)

, , , (virtuale) Lettore delle impronte digitali: si (montato lateralmente)

(montato lateralmente) Batteria: Li-Po da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 25 W

da con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: One UI 5.1 basata su Android 13

Disponibilità e prezzo di Samsung Galaxy A24

Come anticipato in apertura, il nuovo Samsung Galaxy A24 sarà sicuramente disponibile presto in Vietnam; sebbene le immagini promozionali mostrino lo smartphone in un totale di quattro colorazioni (Nero, Bordeaux, Verde Lime e Argento), nella pagina d’acquisto sul sito ufficiale vietnamita del produttore sudcoreano, lo smartphone è presente in solo due delle colorazioni previste (Nero e Verde Lime) e viene proposto nelle due configurazioni con 6 o 8 GB di RAM, affiancati in entrambi i casi da 128 GB di spazio di archiviazione.

Oltre a mancare una data precisa relativa alla disponibilità, mancano anche le informazioni relative ai prezzi di vendita. Non sappiamo neppure se lo smartphone verrà commercializzato dalle nostre parti: analizzando il catalogo smartphone di Samsung, è ragionevole ipotizzare che, qualora Samsung Galaxy A24 arrivasse in Italia, possa essere posizionato subito sotto ai 300 euro (almeno nel taglio base) di listino.

