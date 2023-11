La settimana prossima, precisamente il 23 novembre 2023, è in programma l’evento di lancio ufficiale in terra cinese dei nuovi HONOR 100 e HONOR 100 Pro, due smartphone molto attesi in quanto chiamati a raccogliere una pesante eredità e a confermare la presenza forte di HONOR nella fascia media del mercato. Oggi, ad una settimana esatta dall’ufficialità, vi riportiamo un leak bello grosso, avente ad oggetto le specifiche principali dei due modelli.

Probabili specifiche della serie HONOR 100

La serie HONOR 100 ha fatto parlare di sé già diverse volte nelle ultime settimane: voci di corridoio raccontano della possibile esistenza di una variante GT; ma, soprattutto, vi abbiamo segnalato quanto già emerso riguardo al design e alle specifiche; quest’oggi ci riallacciamo proprio a quest’ultimo discorso e lo facciamo grazie a quanto riportato dal solito leaker Digital Chat Station, molto attivo sulla piattaforma cinese Weibo.

A detta della fonte, la serie HONOR 100 potrà contare su display Oasis eye-protecting a 1.5K, con un’avanzata tecnologia di PWM dimming — a questo link il nostro approfondimento su questa tecnologia — a 3840Hz per la protezione degli occhi. In aggiunta a questo, la serie sembra destinata ad adottare la ricarica rapida a 100 watt, facendone uno standard per tutti i modelli.

Per quanto riguarda il “motore”, il modello più economico HONOR 100 dovrebbe portare al debutto su scala internazionale la Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Stando a quanto emerso, questo chipset con processo produttivo a 4 nm dovrebbe garantire prestazioni più che adeguate grazie a: un core ad alte prestazioni a 2,63 GHz; tre core performance a 2,40 GHz e quattro core per l’efficienza con frequenza massima di 1.8 GHz. Il tutto unito ad una GPU Adreno 720. Insomma, questo chipset dovrebbe partire dall’ottima base del predecessore per continuare a progredire.

Il più costoso HONOR 100 Pro, invece, dovrebbe alzare l’asticella affidandosi all’ottimo e collaudatissimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che ha fatto le fortune dei top di gamma Android di questa generazione.

Passando al comparto fotografico, entrambi i modelli dovrebbero mettere sul piatto una fotocamera principale da 50 MP con OIS annesso; su questo fronte, HONOR dovrà fare i conti con aspettative parecchio elevate, anche alla luce delle parole di un suo dirigente, che ha alluso ad un’esperienza fotografica “a livelli da SLR” con HONOR 100 Pro.

Detto delle specifiche tecniche principali, arriviamo alle battute finali con le immagini di HONOR 100 e HONOR 100 Pro, con un design che si differenzia proprio per il modulo fotografico posteriore e che ha quanto meno il pregio di non risultare anonimo.

