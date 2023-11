Nelle scorse ore il team di HONOR ha svelato il design della serie HONOR 100, smartphone che saranno lanciati ufficialmente la prossima settimana.

In particolare, il produttore cinese ha pubblicato le immagini di entrambi i modelli, HONOR 100 e HONOR 100 Pro, il cui design è caratterizzato da un modulo fotografico posteriore decisamente insolito e da una scocca curata.

Ecco il design della serie HONOR 100

Iniziando dal modello base, pare sia una sorta di versione ribrandizzata di Huawei P60 con una cover posteriore dotata di una particolare finitura e un comparto imaging in alto a sinistra in un modulo rettangolare (con una forma ad arco all’interno, evidenziata da un contorno argentato).

Stando all’immagine, lo smartphone può contare su due sensori da 50 megapixel con tecnologia AI Matrix Camera mentre frontalmente lo schermo ha i bordi curvati e un foro in alto al centro per la fotocamera dedicata ai selfie e alle videochiamate.

Passando a HONOR 100 Pro, il suo design ricorda quello di Huawei P60 Art, con un grande modulo fotografico posteriore di forma ovale (con tre sensori, sulla cui risoluzione al momento non vi sono informazioni).

Frontalmente lo smartphone presenta un display con i bordi curvati (dovrebbe essere un pannello AMOLED con risoluzione 1.224 x 2.700 pixel) e un foro in alto al centro a forma di pillola per fare posto ad una doppia fotocamera.

Ricordiamo che, stando alle indiscrezioni che si sono susseguite nel corso delle ultime settimane, i due smartphone potrebbero essere animati dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Il produttore ha già reso noto che la serie HONOR 100 sarà presentata ufficialmente il 23 novembre e subito dopo farà il suo esordio in Cina. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per quanto riguarda la sua eventuale commercializzazione in Europa e la fascia di prezzo nella quale i due device andranno a trovare posto.

