Qualcomm non produce soltanto processori per smartphone top di gamma, come quelli della serie Snapdragon 8 ma anche CPU per i modelli di fascia media e in cantiere ha un nuovo chip: stiamo parlando di Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3.

Nelle scorse ore il popolare leaker Digital Chat Station ha svelato sul social cinese Weibo quella che dovrebbe essere la configurazione di tale processore (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Cosa sappiamo al momento di Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

A dire del leaker, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (nome in codice SM7550) potrà contare sulla seguente configurazione:

1 core per le prestazioni con frequenza massima di 2.63 GHz

3 core per le prestazioni con frequenza massima di 2.4 GHz

4 core per l’efficienza con frequenza massima di 1.8 GHz

una GPU Adreno 720

Sempre secondo Digital Chat Station, il core principale dovrebbe essere un Cortex-A715 mentre la CPU, che al momento pare sia già in fase di test, dovrebbe essere realizzata da TSMC con processo produttivo a 4 nm.

Se queste indiscrezioni dovessero risultare fondate, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 si andrebbe a inserire tra lo Snapdragon 7s Gen 2 e lo Snapdragon 7 Plus Gen 2 piuttosto che essere un miglioramento completo rispetto alla seconda generazione.

A dire di Yogesh Brar, il nuovo processore di Qualcomm sembra avere tutte le carte in regola per garantire agli utenti prestazioni degne di nota e i primi smartphone ad arrivare sul mercato con tale CPU potrebbero essere i nuovi modelli di Redmi, nel primo trimestre del 2024 (non è chiaro se soltanto in Cina o a livello globale).

La serie Snapdragon 7 generalmente ha più difficoltà rispetto alla serie Snapdragon 8 a trovare spazio sul mercato e ciò prevalentemente a causa del suo costo piuttosto elevato: le CPU di MediaTek, infatti, tra i modelli di fascia media riescono ad affermarsi con più facilità, ciò in quanto gli utenti sono maggiormente disposti a rinunciare alle prestazioni in cambio di un notevole risparmio sul prezzo di acquisto del telefono.