Il nuovo smartphone di punta della serie numerica di HONOR è arrivato in Italia. Il suo nome è HONOR 90 (5G) e si configura fin ad subito, dalla scheda tecnica, come un interessante miglioramento del precedente modello che più volte abbiamo elogiato per la sua completezza e le sue capacità fotografiche. HONOR 90 propone un nuovo set di fotocamere, tra cui un sensore principale da 200 megapixel, nuovi tagli di memoria decisamente più interessanti e idonei a questi tempi e qualche ulteriore affinamento. Scopritelo nella nostra recensione.

Unboxing di HONOR 90

All’interno della confezione c’è solo il cavo di alimentazione e trasferimento dati, mentre pre-applicata allo schermo dello smartphone c’è una pellicola protettiva di qualità. Fino al 31 luglio però, acquistando HONOR 90 sullo store ufficiale HiHonor, l’azienda regala il caricabatterie da 66W, la cover protettiva e uno screen protector aggiuntivo.

Video recensione di HONOR 90

Design & Ergonomia

HONOR 90 vanta uno stile sofisticato, ispirato alla moda e alla manifattura dei gioielli di pregio, offrendo un tocco di raffinatezza grazie al suo corpo sottile di 7,8 mm e relativamente leggero di 183 grammi. I bordi sono stondati, su tutti e quattro i lati, e questi lo rendono gradevole sia al tatto che alla vista, mentre il vetro rinforzato offre comunque un alto grado i resistenza. Sul retro, HONOR 90 mette in mostra il Dual Ring, una conformazione molto particolare delle fotocamere caratterizzate da elementi curvati appositamente per produrre un riflesso scintillante, aggiungendo un ulteriore livello di eleganza al dispositivo.

Frontalmente è bellissimo: le cornici sono simmetriche e il display, quad-curve, è da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ di 2664×1200, una copertura DCI-P3 al 100% e fino a 1,07 miliardi di colori, permettendo una visualizzazione di contenuti straordinariamente precisi nel colore e definiti. Può raggiungere una luminosità di picco di 1600 nits nei contenuti HDR, ma assicura una lettura del display agevole anche in condizioni di sole pieno.

Quanto concerne al refresh rate arriva fino a 120Hz, calibrato dinamicamente a seconda dei contenuti visualizzati per ridurre il consumo della batteria, tuttavia la vera peculiarità è nella modulazione dell’ampiezzza di impulso ovvero il PWM che vi abbiamo spiegato in un contenuto dedicato. Qui HONOR si supera e questo smartphone arriva fino a 3840 Hz riducendo così al minimo l’affaticamento degli occhi quando la luminosità è impostata su valori bassi (ad esempio nell’utilizzo al buio). Il display è dotato anche del Dynamic Dimming che simula la luce naturale per alleviare ulteriormente l’affaticamento visivo e la tecnologia Circadian Night, che filtra la luce blu e favorisce la produzione naturale di melatonina, contribuendo al miglioramento della qualità del sonno notturno.

Sotto al display c’è il sensore di impronte digitali di tipo ottico che funziona bene.

Funzionalità

HONOR 90 arriva sul mercato con Android 13 e interfaccia grafica MagicUI 7.1. A scanso di equivoci sono presenti i servizi Google, come il Play Store, Gmail, Calendar e YouTube e nessuno li potrà togliere da questo smartphone, nemmeno in futuro. C’è poi qualche novità software come ad esempio la possibilità di prelevare del testo da una immagine, ovvero Magic Text, e Magic Notes .

Il software presenta poi tutte le funzionalità e le applicazioni di base: c’è un set di strumenti sempre utile, alcune applicazioni HONOR pre-installate per il controllo della posta, per entrare nella community di clienti e per gestire l’account ma anche il nuovo App Market che in parallelo al Google Play Store permette di scaricare nuove applicazioni. Il bloatware, ovvero applicazioni inutili pre-installate come giochi, è veramente minimo.

Lato aggiornamenti grande novità perché Honor ha detto che garantirà 2 major update e 4 anni di patch di sicurezza.

Prestazioni

HONOR 90 è mosso dal SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 accelerated edition per garantire prestazioni e fluidità, che non mancano grazie all’interfaccia grafica di Honor tipicamente snella e fluida. Per limitare eventuali problemi di surriscaldamento al di sopra della componentistica è situata un’ampia camera di vapore che copre un’area di 4481 mm^2.

La memoria c’è ed è abbondante, sia in termini di RAM che di archiviazione, è disponibile infatti in due versioni rispettivamente da 8+256GB e 12+512GB, non c’è l’espansione tramite MicroSD. Molto buone le performance, nessun problema di surriscaldamento e fluidità che non manca.

Fotocamera

Il sistema fotografico è costituito da un sensore principale da 200 MP con un sensore di 1/1,4 pollici, una fotocamera ultra-grandangolare e macro da 12 megapixel e una fotocamera di profondità da 2 MP. L’efficienza della fotocamera principale da 200 MP nel catturare immagini di alta qualità in HDR e in condizioni di bassa luminosità è notevolmente potenziata dall’implementazione della fusione multi-frame, dell’algoritmo di riduzione del rumore e del pixel binning, che raggiunge una resa luminosa simile a pixel di dimensioni da 2,24 µm (pixel binning 16 in 1). Frontalmente, la fotocamera selfie è da 50 mpx e cattura immagini di qualità e ricche di dettagli.

La qualità è molto buona ma non c’è un upgrade notevole rispetto al precedente HONOR 70. Possiamo annoverarlo comunque fra i migliori camera phone di fascia media tuttavia il sensore ultra grandangolare delude in parte, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità. Bene però la possibilità di mettere a fuoco e la possiblità di utilizzarla anche come sensore macro.

Nei video può registrare al più in 4K a 30 fps o 1080p a 60 fps con possibilità di passare da un sensore fotografico all’altro durante la registrazione, non c’è stabilizzazione ottica ma comunque i video sono sufficientemente stabilizzati grazie a quella elettronica. Interessante poi l’implementazione dell’AI in questo aspetto per la riduzione del rumore nei video con una riduzione del rumore omni-direzionale di 20 dB, e accentuando eventuali voci di persone.

Ultima novità ma non per meno importanza la re-introduzione delle Moving Photos, ovvero la registrazione di un breve video per ogni scatto.

Previous Next Fullscreen

Batteria & Autonomia

HONOR 90 ha una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 66W. In quanto ad autonomia copre ampiamente la giornata di utilizzo stress con un risultato, in termini di display acceso e smartphone attivo super le 5 ore.

In conclusione

HONOR 90 è disponibile in Italia nelle colorazioni Diamond, Emerald Green e Midnight Black a un prezzo di listino di 549,90€ nella versione da 8/256 GB e 599,90€ nella versione più interessante da 12/512 GB. Grazie a una combinazione di sconti le cifre calano drasticamente raggiungendo livelli davvero interessanti:

HONOR 90, 8/256GB : 50€ di sconto in pagina e 100€ di sconto col coupon AHONOR90V , prezzo finale 399,90€ su HiHonor ;

: 50€ di sconto in pagina e 100€ di sconto col coupon , prezzo finale ; HONOR 90, 12/512GB: 50€ di sconto in pagina e 130€ di sconto col coupon ATUTTOANDROIDH90, prezzo finale 419,90€ su HiHonor.

L’obiettivo dell’azienda è chiaro, incentivare al massimo l’acquisto di questo nuovo prodotto che, al netto dell’audio mono, rappresenta uno dei migliori della fascia media di questo 2023.