Niagara Launcher è diventato in poco tempo uno dei launcher di terze parti più popolari e di successo del panorama Android per via delle proprie funzioni peculiari, di un’interfaccia originale e il costante supporto ricevuto dagli sviluppatori dell’app.

Peraltro Niagara è uno dei launcher più vivaci del settore in quanto ha spesso introdotto funzioni ambiziose o assenti su quello stock o sul più blasonato Nova; basti pensare all’introduzione dei widget multipli o dell’Icon Assistant (adesso disponibile anche sul canale stabile dell’app), un assistente intelligente mosso da un algoritmo che si occupa della gestione, ripristino e uniformità dei pacchetti di icone, un argomento particolarmente caro all’azienda.

Ebbene, proprio per questo Niagara continua a dare la propria interpretazione sul tema degli icon pack e la loro gestione – spesso complicata – grazie all’annuncio di una famiglia di tre pacchetti di icone denominati “Anycon” con i quali gli sviluppatori vogliono risolvere l’annosa questione delle applicazioni le cui icone non sono supportate dagli icon pack, un problema tanto comune quanto complesso a cui Niagara vuole porre fine. Vediamo come.

Anycon è la risposta di Niagara Launcher al problema delle icone non supportate

La famiglia di icon pack Anycon è costituita da tre pacchetti di icone con tre stili ben distinti tra loro al fine di adattarsi al maggior numero possibile di homescreen e sfondi: gli stili sono denominati Material, Sticker e Watercolor.

I tre icon pack supportano pienamente i colori dinamici del Material You mentre sarà comunque possibile sceglierne le tonalità dalle impostazioni dell’app. Peraltro, sarà sempre disponibile la personalizzazione dello spessore delle icone.

La promessa di Anycon è quello di risolvere l’annosa questione delle icone non supportate dagli icon pack, un problema che risale alle primissime release di Android e che negli ultimi anni, con la comparsa del Material You e delle icone tematiche è tornato d’attualità.

Di questo peccato si macchia anche il Pixel Launcher che, come saprete, offre la possibilità di abbinare le icone alle tonalità del tema del proprio dispositivo generando un icon pack che ne riprenda i colori; il problema, che chiunque prima o poi nell’arco della propria esperienza su Android ha dovuto fronteggiare, è la presenza di icone a cui non è stato applicato il tema o l’icon pack selezionato.

Il risultato sono schermate poco uniformi e coerenti esteticamente in cui le icone non supportate sembrano semplicemente fuori posto.

Ebbene, Anycon di Niagara sfrutta un algoritmo – lo stesso usato nell’Icon Assistant – in grado di generare icone personalizzate per ogni applicazione presente sul dispositivo. Il sistema si occuperà di fornire un’icona a ogni app scegliendo in base alla categoria della stessa (ad esempio trasporto pubblico, fitness) e applicando un’icona generica in modo da preservare l’uniformità estetica della propria schermata principale.

Stando a quanto affermato dagli sviluppatori, l’algoritmo, per via della sua natura, migliorerà con il tempo imparando dalle abitudini degli utenti e dalle applicazioni più utilizzate al fine di restituire l’icona più adatta a una determinata app. Attualmente Anycon è in grado di supportare più di 300.000 applicazioni sul Google Play Store.

Non solo icon pack nel nuovo aggiornamento di Niagara Launcher

Il prossimo aggiornamento di Niagara Launcher porta in dote numerose altre novità tra cui il supporto ai dispositivi pieghevoli per le raccolte di widget e la funzione che ricorda l’ultimo widget visualizzato. Grazie a questa opzione sarà possibile utilizzare due raccolte di widget contemporaneamente sui due pannelli del proprio foldable.

Inoltre, la ricerca all’interno di Niagara sarà in grado di riconoscere gli errori di battitura delle applicazioni e di mostrare comunque risultati corretti, con “Niagra > Niagara” fornito come esempio.

Per celebrare il lancio di Anycon e del nuovo aggiornamento, la prova gratuita di Niagara Pro è stata estesa fino a 30 giorni si effettua l’iscrizione fino al 5 dicembre 2023. Successivamente, si potrà sottoscrivere l’abbonamento a un prezzo annuale di 10 euro o ottenerlo tramite un acquisto una tantum di 30 euro.

Come scaricare o aggiornare l’app

Qualora voleste aggiornare l’app o provare Niagara Launcher in attesa del nuovo corposo aggiornamento potete cliccare sul badge sottostante per essere rimandati alla relativa pagina sul Google Play Store.

