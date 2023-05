Niagara Launcher è riuscito a conquistare una buona schiera di utenti Android per via di alcune funzionalità piuttosto uniche.

A novembre Niagara Launcher è migliorato e con il recente aggiornamento ha ricevuto un’interessante funzionalità relativa ai widget.

Niagara Launcher ottiene i widget multipli

Niagara Launcher ha appena ottenuto il widget multiplo simile a quello presente sugli iPhone e sugli smartphone Samsung.

Lo sviluppatore afferma che questa è stata una delle funzionalità più richieste nel corso degli anni e in pratica permette di impilare più widget con la possibilità di scorrerli verso destra o verso sinistra come fossero schede. È possibile posizionare la pila di widget sulla schermata iniziale o all’interno di un popup dell’app. Ecco la funzionalità in azione.

Widget Stacks are stable and rolling out on Google Play in the coming days 🧵 pic.twitter.com/lgJweH7CrI — Niagara Launcher (@NiagaraLauncher) May 3, 2023

La possibilità di configurare un widget multiplo è un’altra delle caratteristiche particolari di Niagara Launcher. Se volete provare questo launcher potete utilizzare il badge che trovate a seguire che vi porterà alla pagina dell’app presente nel Play Store di Google.

Con l’occasione ricordiamo che nel Google Play Store c’è una lunghissima lista di applicazioni da scaricare in offerta.

Da non perdere: Migliori smartphone Android, la classifica di Maggio 2023