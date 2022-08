Niagara Launcher è diventato in poco tempo uno dei launcher più popolari e di successo sul panorama Android. Uno dei cavalli di battaglia storici del sistema operativo del robottino verde è che, ancora oggi, le possibilità di personalizzazione del proprio dispositivo sono pressoché infinite grazie alla miriade di launcher e icon pack disponibili sul Google Play Store. Ebbene, Niagara Launcher è riuscito a distinguersi dalla concorrenza grazie a un approccio tanto minimal quanto funzionale.

Quando si decide di dare una rinfrescata all’interfaccia del proprio smartphone, è risaputo che uno degli elementi chiave per la buona riuscita di questa operazione è la personalizzazione delle icone e, in tal senso, gli sviluppatori di Niagara Launcher in queste ore stanno rilasciando un aggiornamento – attualmente in fase di beta – che migliora drasticamente la gestione di questa componente grazie all’introduzione del “Icon Assistant“: un assistente intelligente che porta in dote tre novità principali nella gestione dei pacchetti di icone.

Ecco “Icon Assistant”: la novità di Niagara Launcher

La prima funzione entra in gioco nel momento in cui si decide di modificare l’icona di un’ app: l’assistente, infatti, suggerirà all’utente alcune icone da pacchetti di icone simili o alternative all’interno dello stesso pack al fine di modificarne l’aspetto pur conservando la stessa estetica.

La seconda novità (ancora non disponibile) di Niagara Launcher, denominata “Auto-Replace“, consentirà all’Icon Assistant di imparare dalle vostre abitudini ottimizzando automaticamente le icone del launcher in base al pacchetto utilizzato più di frequente. Una volta completata la suddetta ottimizzazione, sarà comunque possibile revisionare le icone e modificarle manualmente. Peraltro, Icon Assistant utilizzerà i dati degli utenti di Niagara Launcher per affinare le proprie raccomandazioni nel corso del tempo.

La terza funzione introdotta si chiama “Auto-Restore” e, come suggerisce il nome, permetterà di ricordare all’Icon Assistant le icone modificate manualmente dall’utente qualora dovesse cambiare icon pack offrendo una sorta di backup intelligente della propria schermata principale.

In aggiunta a queste funzioni, la novità più interessante è indubbiamente l’introduzione delle “Icone dinamiche“: una soluzione che riprende a piene mani i dettami del Material You e che consentirà alle icone di cambiare automaticamente tonalità di colore adattandosi allo sfondo selezionato.

Qualora voleste provare Niagara Launcher in attesa del nuovo corposo aggiornamento potete cliccare sul badge sottostante per essere rimandati alla relativa pagina sul Play Store.

