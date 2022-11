Anche se non è popolare come Nova o Pixel, Niagara Launcher è ancora tra i launcher più apprezzati del 2022, merito anche di aggiornamenti regolari che introducono nuove funzionalità e miglioramenti.

Con la sua ultima versione Niagara Pro si sta svincolando da Google Play Store e sta diventando un launcher accessibile anche per i dispositivi Android privi dei servizi Google come quelli prodotti da Huawei, oltre che per i dispositivi di milioni di utenti Android in Cina.

In quest’ottica il team ha creato un ID Niagara che fungerà da collegamento all’acquisto di Niagara Pro, inoltre il widget meteo nel launcher ora è legato al proprio ID anziché alla licenza del Play Store.

Gli utenti che hanno già acquistato la versione a pagamento del launcher tramite Google Play Store non devono fare nulla per collegare il loro acquisto all’account, poiché verranno connessi automaticamente al loro account Niagara dopo che il loro acquisto è stato identificato.

Tuttavia il team di Niagara afferma che l’intero processo di acquisto funzionerà solo sui dispositivi Android senza Google Play Services.

L’app Niagara Launcher riceve numerosi miglioramenti con l’aggiornamento

Oltre a questa significativa modifica per quanto riguarda le licenze, l’ultima versione di Niagara Launcher introduce anche numerosi miglioramenti tra i quali la correzione di bug dei gesti di ricerca, la risoluzione dei problemi automatizzata, un miglior posizionamento per i popup su dispositivi con schermo di grandi dimensioni e il supporto per il linguaggio specifico per app di Android 13.

Infine, utilizzando il comando segreto /web-search è possibile testare in versione beta i suggerimenti di ricerca Web di Google o DuckDuckGo dalla ricerca dell’app.

In futuro Niagara Launcher utilizzerà l’account senza password per archiviare backup crittografati sul cloud e fornire altre funzionalità.

A partire dal 1° dicembre 2022, per i nuovi clienti il prezzo di Niagara Launcher Pro aumenterà diventando di 10 euro all’anno.

L’ultima versione di Niagara Launcher è disponibile in versione beta scaricabile qui e sarà disponibile sul Google Play Store tra un paio di settimane. A seguire trovate il badge per individuare la versione stabile dell’app nel Play Store.

