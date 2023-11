Samsung è senza ombra di dubbio uno dei produttori di smartphone più attenti per quel che concerne il supporto software dei propri dispositivi, a inizio mese abbiamo visto l’azienda dettagliare tutte le correzioni implementate con le ultime patch di sicurezza disponibili, ovvero quelle di novembre 2023 e, qualche giorno dopo, abbiamo visto iniziare la distribuzione delle correzioni in questione per alcuni dispositivi (nello specifico Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy A03s, Galaxy A21s e Galaxy M01).

Ci sono ancora diversi smartphone dell’azienda in attesa di ricevere le ultime patch di sicurezza disponibili, oggi vediamo quali dispositivi stanno iniziando a riceverle.

Samsung rilascia le patch di sicurezza di novembre 2023 per la serie Galaxy S23 e altri

Con le patch di sicurezza di novembre 2023 Samsung si premura di risolvere ben 65 vulnerabilità, 48 correzioni provengono direttamente da Google e sono dunque le medesime per tutti i dispositivi Android, mentre le restanti 17 sono state implementate internamente dall’azienda e sono specifiche per i dispositivi Galaxy.

A inizio mese in molti si aspettavano che tra i primi smartphone a beneficiare delle ultime correzioni in materia di sicurezza ci sarebbero stati i dispositivi della serie Galaxy S23, gli smartphone in questione sono infatti stati i primi ad aver ricevuto l’aggiornamento ad Android 14 con One UI 6 in forma stabile, ma l’update in questione integrava le patch di sicurezza del mese di ottobre 2023.

Nelle ultime ore Samsung ha iniziato il rilascio dell’aggiornamento di sicurezza mensile per i dispositivi della famiglia Galaxy S23 in Europa, Italia compresa; l’update ha un peso di circa 340 MB e porta sugli smartphone la versione firmware S91*BXXS3BWK5. Oltre alle correzioni menzionate poco sopra, ne vengono implementate alcune specifiche per i chip Qualcomm.

Gli attuali smartphone di punta del brand non sono però gli unici interessati dall’ultimo aggiornamento di sicurezza, nelle ultime ore infatti anche altri dispositivi di fascia alta hanno iniziato a ricevere l’update in questione: nello specifico si tratta di Samsung Galaxy Z Flip4 e Samsung Galaxy Z Fold5.

Il pieghevole a conchiglia dell’azienda ha iniziato a ricevere il firmware F721U1UES3DWJ1 nel mercato statunitense, contenente le patch di sicurezza di novembre 2023; mentre Galaxy Z Fold5 sta ricevendo nelle ultime ore il firmware F946USQS1AWJ7 sui dispositivi di alcuni operatori nel medesimo mercato, beneficiando delle stesse correzioni in materia di sicurezza. In entrambi i casi, nei prossimi giorni, l’update dovrebbe diventare disponibile anche per gli smartphone commercializzati in altri mercati.

Non solo i dispositivi di fascia alta sono interessati dalla carrellata di rilascio odierna, anche alcuni smartphone di fascia media infatti stanno ricevendo le ultime patch di sicurezza disponibili: ci riferiamo a Samsung Galaxy A52 che sta ricevendo un firmware che termina con DWK1 in Russia e in alcuni mercati europei (ancora nulla invece per le altre varianti Galaxy A52 5G e Galaxy A52s, per le quali bisognerà attendere ancora) e a Samsung Galaxy A54 che sta ricevendo il firmware che termina con AWJ4 in alcuni mercati sudamericani (l’aggiornamento verrà distribuito anche altrove nel corso delle prossime settimane).

Qualora foste possessori di uno dei dispositivi sopra elencati e voleste controllare l’eventuale presenza delle patch di sicurezza di novembre 2023 senza attendere la relativa notifica, sarà sufficiente seguire il percorso Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa.

