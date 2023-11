Sul finire dello scorso mese il colosso coreano ha iniziato il rilascio, anche nel Bel Paese, dell’ultima versione della propria interfaccia proprietaria sui dispositivi della serie Samsung Galaxy S23; gli utenti possessori di uno smartphone dell’attuale famiglia di flagship del brand hanno dunque già iniziato a familiarizzare con tutte le novità introdotte dalla One UI 6 e da Android 14 sui propri dispositivi.

Il giorno dopo l’inizio della distribuzione dell’update in questione, l’azienda ha rilasciato una lista preliminare di quelli che saranno i dispositivi idonei per l’aggiornamento alla One UI 6, senza però fornire informazioni precise circa le tempistiche; quest’oggi andiamo proprio a vedere la cronologia di rilascio dell’aggiornamento per i principali smartphone interessati.

Samsung comunica la cronologia di rilascio dell’update One UI 6 per gli smartphone Galaxy

Prima di andare a scoprire nel dettaglio le tempistiche di rilascio del tanto atteso aggiornamento One UI 6 basato su Android 14 è bene fare alcune precisazioni: la lista che vedrete di seguito si riferisce esclusivamente al mercato europeo e non sono al momento state rilasciate indicazioni circa gli altri mercati. Come spesso accade inoltre, le tempistiche attualmente indicate potrebbero subire alcune variazioni nel corso del tempo, così come è quasi certo che l’aggiornamento venga rilasciato a scaglioni per ogni modello di smartphone, onde evitare di congestionare i server dell’azienda.

Quanto di seguito riportato è stato condiviso da un community manager del forum Samsung Community, ecco dunque quando gli smartphone Samsung Galaxy riceveranno l’aggiornamento One UI 6 basato su Android 14:

Settimana 43

Galaxy S23: 30.10.2023 [Rilasciato]

Galaxy S23+: 30.10.2023 [Rilasciato]

Galaxy S23 Ultra: 30.10.2023 [Rilasciato]

Settimana 45

Galaxy A14 5G: indeciso

Galaxy A34: 13.11.2023

Galaxy A54: 13.11.2023

Galaxy S22: 15.11.2023

Galaxy S22+: 15.11.2023

Galaxy S22 Ultra: 15.11.2023

Galaxy S23 FE: 20.11.2023

Galaxy Z Flip 5: 13.11.2023

Galaxy Z Fold 5: 13.11.2023

Settimana 46

Galaxy A13 5G: 20.11.2023

Galaxy A33 5G: 20.11.2023

Galaxy A52: 27.11.2023

Galaxy A52s 5G: 27.11.2023

Galaxy A53 5G: 20.11.2023

Galaxy A72: 30.11.2023

Galaxy S21: 20.11.2023

Galaxy S21+: 20.11.2023

Galaxy S21 Ultra: 20.11.2023

Galaxy S21 FE: 24.11.2023

Galaxy Z Flip 4: 20.11.2023

Galaxy Z Fold 4: 20.11.2023

Settimana 47

Galaxy A13: 27.11.2023

Galaxy A14: data indecisa

Galaxy A23 5G: 27.11.2023

Galaxy A25 5G: 01.12.2023

Galaxy A52 5G: data indecisa

Galaxy Tab A7 Lite: data indecisa

Galaxy Z Flip 3: 27.11.2023

Galaxy Z Fold 3: 27.11.2023

Settimana 48

Galaxy A04: 04.12.2023

Settimana 49

Galaxy XCover 5: 08.12.2023

Indeciso

Galaxy A05s: data indecisa

Come potete notare, ci sono alcuni dispositivi (nello specifico Galaxy A14 5G, Galaxy A14, Galaxy A52 5G, Galaxy Tab A7 Lite e Galaxy A05s) per cui Samsung non ha ancora stabilito una data precisa per il rilascio dell’aggiornamento.

Qualora foste utenti possessori di uno degli smartphone sopra citati, idonei alla ricezione dell’update One UI 6, non vi resta che segnare la data sul calendario e attendere pazientemente di poter beneficiare di tutte le novità introdotte dall’ultima versione del robottino e dalla One UI 6.

