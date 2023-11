Google Chrome, il browser predefinito sulla maggior parte degli smartphone Android, nonché uno dei browser più apprezzati al mondo (anche su altre piattaforme), sta per smettere di funzionare sui dispositivi che eseguno una vecchia versione del sistema operativo del robottino verde.

Nello specifico, come si evince da una pagina del supporto Google, la prossima versione del browser non supporterà più Android 7.x Nougat.

Google Chrome e Android Nougat: fine del supporto

Secondo la pagina di supporto contenente le note di rilascio di Google Chrome nella sua declinazione Enterprise and Education (raggiungibile tramite questo link), la versione 120 del browser (momentaneamente è disponibile sul solo canale Canary, mentre su quello stabile è da poco in distribuzione la versione 119 tramite il Google Play Store) non supporterà più Android 7.x Nougat e tale aggiornamento non verrà quindi rilasciato agli utenti in possesso di uno smartphone che esegue questa datata versione del sistema operativo del robottino verde.

L’ultima versione del browser che supporta Android Nougat è proprio la 119 sopra-citata. Questa versione contiene al suo interno un disclaimer che informa gli utenti (che lo eseguono su uno smartphone aggiornato a Nougat) della necessità di aggiornare il proprio sistema operativo per continuare a utilizzare il browser.

Considerando che Android Nougat è un sistema operativo del 2016 e che la sua diffusione, stando agli ultimi dati svelati da Google, è di appena il 2,6% (tra le versioni 7.0 e 7.1.2), questa “problematica” non dovrebbe coinvolgere un numero importante di utenti.

Nel caso in cui il vostro smartphone sia datato e non abbia la possibilità di ricevere ulteriori aggiornamenti software, potrebbe essere un buon momento per cambiarlo e prenderne uno nuovo: a tal proposito, qua potete trovare la nostra guida ai migliori smartphone Android.

