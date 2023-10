Ora che Google Chrome 118 è disponibile nel canale stabile, le attenzioni degli addetti ai lavori possono volgersi alla successiva release, che è sbarcata nel canale beta.

Google Chrome 119 dovrebbe essere disponibile in versione stabile nel giro di un paio di settimane ma è già possibile scoprire quelle che dovrebbero essere le principali novità che porterà con sé.

Cosa sappiamo delle novita di Google Chrome 119

Il team di sviluppatori di Google da tempo sperimenta la sincronizzazione e il salvataggio di gruppi di schede e con la versione 119 del browser pare che si stia preparando a implementare questa funzionalità per più utenti (in alternativa è possibile usare l’apposito flag chrome://flags/#tab-groups-save).

Una volta che questa funzionalità viene attivata, gli utenti visualizzeranno una nuova opzione “Salva gruppo” e il gruppo di schede verrà visualizzato nella barra dei segnalibri proprio sotto la barra degli indirizzi (da qui sarà possibile riaprirlo dopo averlo chiuso e il gruppo verrà sincronizzato anche con altri dispositivi con il flag abilitato).

Una delle novità di Google Chrome 119 è disponibile in esclusiva per iOS e consente agli utenti di riprendere rapidamente da dove si erano fermati con un banner nella parte superiore del browser, mostrando un sito aperto di recente su un altro device insieme a un pulsante per aprirlo.

Con questa versione del browser proseguono i lavori relativi all’implementazione di un sistema di organizzazione intelligente delle schede, una soluzione che dovrebbe aiutare gli utenti a fare un po’ di ordine.

Un’altra delle nuove funzionalità ancora in fase di ottimizzazione è rappresentata dalla possibilità di vedere le anteprime dei collegamenti quando si passa con il mouse sopra di essi.

La versione 119 di Google Chrome è già in fase di rilascio nel canale beta e, per quanto riguarda i dispositivi Android, può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seunete badge: