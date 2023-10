Il colosso di Mountain View vanta tra i propri prodotti una miriade di servizi differenti, diversi utenti si affidano a Google non solo per espletare le attività più varie ma anche per ricevere un aiuto supplementare qualora ne avessero bisogno; l’azienda è sempre stata molto attenta al tema dell’accessibilità, lavorando sodo per consentire anche agli utenti affetti da disabilità di vario tipo di usufruire dei servizi offerti per migliorare le loro esperienze.

Nelle ultime ore Google ha annunciato una serie di nuove funzionalità di accessibilità e aggiornamenti volti a rendere più semplice e veloce lo svolgimento delle attività quotidiane.

Google lancia nuove funzioni per l’accessibilità

Come anticipato in apertura, Google ha annunciato una serie di aggiornamenti e nuove funzioni di accessibilità per diversi dei suoi servizi, tra cui Maps, Ricerca, Chrome e altri; scopriamo insieme le novità già disponibili o in arrivo nel prossimo futuro.

Nuove indicazioni per le attività commerciali gestite da disabili

Google è consapevole di quanto le persone siano felici di appartenere ad una comunità, per questo sono ora disponibili sia in Maps che in Ricerca nuovi attributi di identità per la comunità dei disabili: i commercianti affetti da disabilità che gestiscono un’attività possono ora identificarsi come membri della loro comunità nel profilo della propria attività, l’attributo verrà visualizzato nelle loro schede su Maps e Ricerca insieme ad un maggior numero di dettagli.

Ciò va ad unirsi ad una serie di iniziative simili già intraprese dall’azienda, che prevede apposite icone utilizzabili dai gestori per identificare la propria attività come di proprietà asiatica, di proprietà di neri, di proprietà di latinoamericani, di proprietà di LGBTQ+, di proprietà di veterani e di proprietà di donne.

Nuove funzionalità di lettura dello schermo con Lens in Google Maps

Con lo scopo di andare incontro alle persone non vedenti o ipovedenti, Google sta utilizzando l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata per aiutare le persone a sfruttare la fotocamera del proprio smartphone per orientarsi e scoprire nuovi luoghi; le nuove funzionalità di lettura dello schermo con Lens in Maps saranno disponibili su iOS a partire da oggi e su Android entro la fine dell’anno.

Sarà sufficiente cliccare l’icona della fotocamera nella barra di ricerca e sollevare il telefono, se lo screen reader dello smartphone è già abilitato l’utente riceverà un feedback audio dei luoghi circostanti, corredato da informazioni utili come il nome e la categoria di un luogo e quanto è lontano.

Miglioramenti per i percorsi pedonali accessibili

Google aveva già lanciato un’opzione di navigazione per i trasporti pubblici accessibili in sedia a rotelle in Maps, ora questa opzione verrà applicata automaticamente anche ai percorsi pedonali: si tratta di una funzione utile non solo per gli utenti che utilizzano una sedia a rotelle, ma anche per coloro che magari viaggiano con vari bagagli o passeggini, che potranno scegliere un percorso più accessibile e privo di scale.

Sempre con l’intento di fornire maggiori informazioni utili agli utenti utilizzatori di sedie a rotelle, l’azienda sta espandendo le informazioni sui luoghi accessibili alle pagine delle aziende e dei luoghi su Maps per Android Auto e Android Automotive; cercando un luogo in Maps gli utenti visualizzeranno l’icona di una sedia a rotelle se la destinazione ha un ingresso senza gradini, servizi igienici accessibili, parcheggio o posti a sedere.

Maggiori opzioni per personalizzare le routine

Le routine dell’assistente Google vengono quotidianamente utilizzate da vari utenti per ottenere informazioni utili o per automatizzare le attività quotidiane, la società sta ora rilasciando funzionalità aggiuntive ispirate agli Action Blocks che permettono di selezionare lo stile del collegamento alle routine, personalizzarlo con immagini e regolare la dimensione del collegamento sulla schermata iniziale. Lo scopo di queste nuove funzioni è quello di andare incontro a persone con differenze cognitive e disabilità, aiutandole ad utilizzare le routine per semplificare le proprie attività quotidiane.

Potenziamento della barra degli indirizzi di Google Chrome anche sui dispositivi mobili

Google ha deciso di portare la funzione che rileva errori di battitura e visualizza i siti Web suggeriti in base alle preferenze dell’utente (finora disponibile solo nella versione web di Chrome) anche su Android e iOS, così facendo la società vuole offrire una migliore esperienza alle persone con dislessia, agli studenti di lingue o a chiunque commetta errori di battitura per raggiungere più velocemente il contenuto che stanno cercando.

La fotocamera degli smartphone Pixel come prezioso aiuto per le persone non vedenti o ipovedenti

Google ha lanciato la Lente d’ingrandimento per le fotocamere degli smartphone Pixel, tale funzione consente non sollo di utilizzare lo smartphone come se fosse una vera e propria lente di ingrandimento, ma è anche utile per vedere i dettagli degli oggetti da vicino, visualizzare segnali stradali e molto altro. L’applicazione è in grado di migliorare la leggibilità di un testo grazie alla possibilità di regolare vari controlli, inclusi filtri colore, luminosità e contrasto; è disponibile sul Google Play Store per tutti i Pixel dalla generazione 5 in poi (ad eccezione di Pixel Fold).

Infine Big G ha lanciato una versione aggiornata di Guided Frame, software che utilizza una combinazione di segnali audio, animazioni ad alto contrasto e feedback tattile per rendere più semplice per le persone non vedenti o ipovedenti scattare selfie; grazie all’ultimo aggiornamento l’app è ora in grado non solo di riconoscere i volti, ma può anche offrire supporto per scattare foto ad alimenti, animali domestici o documenti. La nuova versione è già disponibile su Google Pixel 8 e 8 Pro e verrà implementato su Pixel 6 e versioni successive entro la fine dell’anno.

