Ieri mattina gli utenti Samsung si sono svegliati con una bella notizia: il colosso sudcoreano ha avviato il rilascio in forma stabile della One UI 6 a partire dai flagship canonici di quest’anno, ovvero gli smartphone della gamma Galaxy S23, le cui vendite hanno eclissato quelle dei predecessori.

In attesa che la nuova versione dell’interfaccia utente basata su Android 14 raggiunga gli altri smartphone dell’azienda (potete trovare qua una lista preliminare), emerge che Samsung sta lavorando di fino per migliorarla ulteriormente, già con l’aggiornamento del mese prossimo.

La One UI 6 è appena arrivata ma è già pronta a migliorare

Android 14, la più recente versione del sistema operativo del robottino verde, ha iniziato a diffondersi da ieri sugli smartphone di casa Samsung, partendo da Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, come base della One UI 6, l’ultima iterazione dell’interfaccia utente del colosso sudcoreano, messa a punto dopo un lungo percorso di sviluppo dedicato ai beta tester.

Le novità sono moltissime e ve le abbiamo raccontate tramite un articolo e un video dedicato (che potete vedere poco sotto). In seguito al rilascio sono emerse altre novità dell’interfaccia:

Nonostante la One UI 6 abbia reso l’esperienza utente più fluida rispetto al passato, soprattutto riguardo le animazioni, con l’aggiornamento di novembre Samsung cercherà di migliorare proprio questo aspetto sui Galaxy S23.

Samsung ottimizzerà le animazioni con l’aggiornamento di novembre

Nonostante la maggior parte degli utenti abbia accolto in maniera entusiasta il nuovo aggiornamento software che Samsung ha messo a punto per i propri flagship della gamma Galaxy S23, c’è qualcuno non soddisfatto al 100% della fluidità di alcuni elementi dell’interfaccia utente.

Con la beta 8, la One UI 6 ha guadagnato animazioni ancora più fluide durante l’apertura e la chiusura di app e widget; queste migliorie sono state poi rimosse dalla beta 9 (l’ultima dell’intero ciclo di sviluppo) e quindi non sono state incluse nella build che è da ieri in fase di rilascio in forma stabile.

A rassicurare questi utenti insoddisfatti, ci ha pensato la stessa Samsung tramite il forum sudcoreano della propria community: queste animazioni più fluide arriveranno sui Galaxy S23 con il prossimo aggiornamento che, con molta probabilità, verrà rilasciato a novembre.

L’immagine precedente riporta la risposta (tradotta in italiano dal coreano) di uno dei moderatori del forum alle lamentele di un utente. Il moderatore ha affermato che i membri del team di sviluppo hanno migliorato animazioni e transizioni in più punti dell’interfaccia ma che la loro implementazione nell’aggiornamento stabile non è stato possibile (probabilmente per questione del poco tempo a disposizione).

A ogni modo, mentre i Galaxy S23 godranno presto di queste correzioni, la nuova versione dell’interfaccia utente inizierà presto ad arrivare sugli altri smartphone supportati, tra flagship, pieghevoli, modelli di fascia media e modelli economici.

Il 2024 verrà poi inaugurato dal lancio dei Samsung Galaxy S24 che, come da tradizione, dovrebbero portare al debutto la One UI 6.1, il primo aggiornamento intermedio dell’interfaccia utente: secondo i rumor, questo sarà l’aggiornamento più grande di Samsung sull’intelligenza artificiale.

