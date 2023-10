Samsung Gaming Hub subentra a Game Launcher con la One UI 6.0

La giornata di oggi è stata foriera di grosse novità per tutti gli utenti italiani possessori di smartphone della serie Galaxy S23 di Samsung: i flagship della casa sudcoreana hanno iniziato ad aggiornarsi ad Android 14 con annessa One UI 6.0 in versione stabile; in mezzo a tutte le altre novità, c’è da segnalare anche Samsung Gaming Hub, che prende ufficialmente il posto di Game Launcher.

Addio Samsung Game Launcher, benvenuto Gaming Hub

Quella trattata in questa sede — come si può facilmente intuire — non è ovviamente la novità più importante introdotta da Samsung con l’aggiornamento alla One UI 6.0 basata su Android 14. Per qualche dettaglio in più, vi rimandiamo all’articolo che abbiamo pubblicato questa mattina per il rilascio per i Galaxy S23 e a quello relativo alle novità fotografiche, inoltre alla fine di questo articolo trovate il video che abbiamo già dedicato alla major release in discorso.

In mezzo a tanti altri cambiamenti, il produttore sudcoreano ha deciso anche di mettere mano ai nomi di diverse app proprietarie, dai quali ha rimosso il prefisso “Samsung”: per esempio, Samsung Music ora si chiama semplicemente Music. Un’altra applicazione che cambia nome è Game Launcher, che dopo l’aggiornamento prende il nome di Gaming Hub.

La nuova denominazione scelta potrebbe generare un po’ di confusione tra gli utenti, dal momento che Samsung offre già un servizio chiamato Gaming Hub, che consiste in una piattaforma di cloud gaming dedicata alle smart TV e al proiettore portatile The Freestyle 2nd edition. Inoltre, nel momento in cui si scrive, l’app Gaming Hub non offre alcuna funzione dedicata al gaming in cloud. In sede di annuncio, il produttore ha spiegato quanto segue:

Il servizio verrà denominato Gaming Hub a partire da Android 14 e le versioni precedenti dell’OS verranno aggiornate di conseguenza (tuttavia su alcune versioni del sistema operativo, i nomi “Game Launcher” e “Gaming Hub” potrebbero essere usati indifferentemente all’interno dei menu)

Il nome dell’app verrà aggiornato anche in tutta la documentazione legale, da Termini e Condizioni a Privacy Policy.

L’app Samsung Gaming Hub è un servizio separato da Samsung Gaming Hub su Samsung TV, né sono previste forme di sincronizzazione.

In sede di presentazione del servizio, il produttore ha detto chiaramente che lo stesso non sarà un mero raccoglitore dei giochi scaricati dall’utente, mirando piuttosto ad offrire delle funzioni aggiuntive, senza tuttavia addentrarsi nei dettagli. Alla luce dell’omonimia di cui sopra, si può provare a presumere la futura aggiunta di qualche funzione legata al cloud gaming, ma al momento non ci sono conferme ufficiali in tal senso: allo stato attuale, è cambiato soltanto il nome dell’app.