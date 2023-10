Come avrete probabilmente già visto se siete possessori di Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ o Galaxy S23 Ultra, da qualche ora il produttore ha avviato il rollout della One UI 6 stabile, basata su Android 14. Tra le tantissime novità integrate, troviamo anche un rinnovamento della sezione legata alla sicurezza, in particolare riguardante l’installazione di app da fonti esterne e la protezione per le app di messaggistica: vediamo i cambiamenti.

Samsung propone Blocco automatico e migliora Message Guard con One UI 6

Con la nuova versione della One UI, Samsung ha introdotto una nuova sezione denominata Blocco automatico, raggiungibile attraverso le impostazioni di sistema (seguendo il percorso “Impostazioni > Sicurezza e privacy > Blocco automatico“): all’interno di quest’ultima è possibile attivare l’omonima funzione per bloccare automaticamente l’installazione di app da store non autorizzati e attivare i controlli sulle applicazioni già installate sullo smartphone, per escludere attività dannose. In più è anche possibile bloccare i comandi tramite cavo USB, in modo che caricabatterie, PC o altri dispositivi dannosi eventualmente connessi tramite cavo non possano inviare comandi allo smartphone.

Alcune di queste funzionalità erano già presenti sulla versione precedente della One UI, sotto alla voce “Installa app sconosciute“: all’interno di quest’ultima, esattamente come nel menu che si apre premendo su “Ulteriori informazioni” nella schermata qui sopra, è possibile andare a selezionare manualmente a quali app dare il permesso di installarne altre. Gli utenti meno esperti potrebbero preferire lasciare attivato il Blocco automatico, in modo da evitare qualsiasi grattacapo in tal senso.

Con la One UI 6 Samsung ha anche aggiornato Message Guard, la protezione contro i malware introdotta con la One UI 5.1 nel corso di quest’anno. Quest’ultima può risultare utile per evitare malware che possono essere allegati ad esempio a una semplice immagine. Samsung Message Guard funziona come una sorta di quarantena virtuale (sandbox) e trattiene le immagini in un ambiente isolato dal resto del sistema, analizzandole alla ricerca di codice dannoso. Con la nuova versione del sistema operativo, Samsung ha allargato l’efficacia della protezione: ora è compatibile non solo con le app Samsung e Google, ma anche con quelle di terze parti come WhatsApp (a tal proposito, ricordatevi di seguirci anche nel nostro nuovo canale), Telegram, Facebook Messenger e così via.

La One UI 6 basata su Android 14 ha debuttato in queste ore in versione stabile a partire dalla serie Galaxy S23, e si farà vedere su tanti altri modelli Samsung nel corso delle prossime settimane. Probabilmente le prossime sulla lista potrebbero essere le serie Galaxy S22 e Galaxy S21, ma anche alcuni modelli di fascia media come Galaxy A54 e Galaxy A53 sembrano essere sulla buona strada con la fase beta.

Potrebbe interessarti: Non solo Pixel: ecco le novità di Android 14 che Google ha pensato per tutti