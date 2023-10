Presentati i nuovi smartphone Google, l’attenzione dei leaker e delle loro indiscrezioni sta puntando molto sui Samsung Galaxy S24, i flagship Android in arrivo all’inizio del prossimo anno, ma anche sui modelli successivi. Le ultime parlano infatti della One UI 6.1 e dei sensori fotografici che ci aspettano: ecco cosa sappiamo.

Tanta IA con One UI 6.1 e Samsung Galaxy S24

Dovrebbe mancare ancora qualche mese alla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, ma le anticipazioni stanno iniziando a entrare nel vivo già in questi giorni. Quest’oggi è il solito Ice universe a fornirci qualche indicazione interessante: il noto leaker sostiene che la One UI 6.1 in uscita insieme alla serie porterà tante nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale; in più parla di una IA più potente rispetto a quella di Bixby e dichiara che costituirà il più grande aggiornamento IA di Samsung della storia. Conclude il suo intervento sostenendo che “forse Samsung chiamerà Galaxy S24 un telefono IA“.

Il fatto che la serie Galaxy S24 uscirà con One UI 6.1 lo diamo già per scontato: la One UI 6.0 basata su Android 14 è attualmente in beta a partire dalla serie Galaxy S23 (uscita stabile entro ottobre?), e notoriamente Samsung lancia i nuovi smartphone con una versione “.1” che include nuove funzionalità. Di solito molte di queste ultime (se non tutte) arrivano successivamente sui modelli precedenti (sui più recenti perlomeno), ma in questo caso bisognerà vedere se ci sarà qualche eventuale limitazione a livello hardware.

Svolta in arrivo? Samsung sarebbe al lavoro su un sensore da 1 pollice

Restando sul futuro di Samsung, spunta in queste ore un altro interessante intervento, questa volta di Revegnus e riguardante il comparto fotografico. Con la serie Galaxy S24 il produttore potrebbe rimanere un po’ conservativo sotto questo punto di vista, ma sono in arrivo novità succose. Il leaker sostiene che con Galaxy Z Fold6 (in arrivo presumibilmente la prossima estate) Samsung dovrebbe continuare a utilizzare il sensore GN3, mentre si prevede che a partire da Galaxy Z Fold7 passerà al sensore S5KHP5.

Inoltre sembra che Samsung sia al lavoro su sensori da 1 pollice della serie HW:

HW1 : 1/1,05″, 0,56 µm, 432 MP

: 1/1,05″, 0,56 µm, 432 MP HW2: 1/1,07″, 0,5 µm, 432 MP

A livello generale un sensore più grande sarà in grado di catturare più luce e di restituire scatti più nitidi e dettagliati, con meno rumore. Per ora non sappiamo quando e se questi sensori verranno utilizzati sulla gamma Galaxy, ma vere svolte non ce le aspettiamo sui pieghevoli. Dovremo aspettare la serie Samsung Galaxy S25 per un cambio consistente di rotta in tal senso? Probabilmente ne sapremo di più nei prossimi mesi, quindi continuate a seguirci.

