Nelle scorse ore Samsung ha avviato il rilascio dell’aggiornamento alla One UI 6.0 basato su Android 14 su tutti gli smartphone della serie Galaxy S23. Il colosso coreano non ha perso tempo e ha già rilasciato una lista preliminare di tutti i dispositivi che riceveranno l’aggiornamento nelle settimane e mesi a venire.

La One UI 6.0 basata su Android 14 introduce una serie di novità sugli smartphone Samsung, a partire da alcune modifiche all’interfaccia del software e anche tante novità in ambito fotografico, nuove emoji e tutti i miglioramenti “sotto il cofano” introdotti da Google nella nuova versione del robottino verde.

Al momento l’aggiornamento è disponibile esclusivamente per Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ e Samsung Galaxy S23 Ultra, con molti altri dispositivi che lo riceveranno nelle settimane a seguire. Presumibilmente, Samsung comincerà dai top di gamma degli anni passati per poi procedere con gli smartphone più vecchi.

Ecco quali Samsung Galaxy riceveranno Android 14

La lista rilasciata da Samsung comprende, come era facilmente intuibile, tutti gli smartphone top di gamma rilasciati negli ultimi tre anni, i vari dispositivi pieghevoli e alcuni smartphone della serie Galaxy A, per un totale di circa 20 dispositivi.

I primi smartphone ad essere aggiornati saranno quasi certamente gli smartphone della serie Galaxy S rilasciati dal 2020 in poi. Nello specifico la lista rilasciata da Samsung cita:

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Continuiamo poi con tutti gli smartphone pieghevoli rilasciati, ad eccezione del primo Galaxy Fold, a cui si aggiungono tutti i dispositivi della serie Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy A54 e Samsung Galaxy A53.

Samsung Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Fold2

Samsung Galaxy Z Flip5

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A53

La lista comunque non è completa al momento e sicuramente la One UI 6 arriverà anche su altri smartphone del produttore coreano. La politica degli aggiornamenti di Samsung è tra le migliori nel panorama Android e, se l’aggiornamento alla nuova versione della One UI dovesse seguire la stessa linea dell’aggiornamento ad Android 13 dello scorso anno, non dovremo aspettare molto tempo prima di vedere aggiornati tutti questi dispositivi.

