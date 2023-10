Tramite un aggiornamento distribuito nelle ultime ore, l’app di Instagram guadagna finalmente il supporto a una piccola caratteristica estetica tipica delle più recenti versioni di Android.

Il team di sviluppo ha infatti implementato l’icona a tema parte del Material You, garantendo così che ci sia un livello maggiore di coerenza grafica nella schermata iniziale degli smartphone del robottino verde che supportano tale funzionalità.

L’app di Instagram guadagna per Android guadagna l’icona a tema

Le icone a tema costituiscono una delle caratteristiche di design introdotte da Google con Android 12 e ottimizzate nel corso degli anni con Android 13 prima e con Android 14 poi. Nonostante tutto, si tratta ancora di una funzionalità in beta, come evidenziato ad esempio dall’app Sfondo e stile sugli smartphone Pixel.

Queste icone a tema sono disponibili per le app di sistema e per (quasi) tutte le app realizzate direttamente dal colosso di Mountain View. Non si può dire, invece, lo stesso per le app di terze parti: sta infatti agli sviluppatori implementare questa possibilità all’interno delle proprie app.

Nelle ultime ore, come anticipato in apertura, l’app di Instagram per Android si è aggiornata alla versione 307.0 per guadagnare il supporto alle icone a tema (nell’immagine sottostante potete osservare il cambiamento tra icona “standard”, icona a tema con tema chiaro e icona a tema con tema scuro).

Tra le app del gruppo Meta, dunque, Instagram raggiunge WhatsApp per quanto concerne l’icona a tema; Facebook, Messenger e Business Suite, invece, non dispongono ancora di questa piccola novità estetica che aggiunge un grado di coerenza con i colori dinamici, tipici del Material You.

Stando a quanto segnalato da Mishaal Rahman, tuttavia anche l’app di Facebook per Android guadagnerà presto l’icona a tema. Al momento essa è presente per gli utenti che eseguono la versione 439.0 alpha dell’app e, in futuro, giungerà anche sulle versioni beta e stabile dell’app.

Come scaricare o aggiornare l’app

Per scaricare o aggiornare Instagram su smartphone Android, e non perdere le ultime novità introdotte a livello globale dal team di sviluppo dell’app, sarà sufficiente procedere con il download e l’installazione o con la verifica della presenza di aggiornamenti tramite il Google Play Store: la pagina dell’app è raggiungibile tramite il badge sottostante.

Qualora siate invece interessati a provare le novità in anteprima, è possibile ricorrere al Programma Beta dell’app, disponibile sempre attraverso la pagina dell’app sul Google Play Store o raggiungibile tramite questo link. Nel caso in cui il programma beta fosse momentaneamente al completo, è possibile scaricare e installare i pacchetti APK delle versioni beta di Instagram (ma anche le versioni alpha, ovvero quelle indicate come compatibili col nuovo strumento per la programmazione dei contenuti) attraverso il portale APKMirror (la pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

