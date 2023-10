Nonostante l’enorme successo di Instagram, il suo team di sviluppatori continua a lavorare senza sosta al suo miglioramento, introducendo nuove funzionalità e una delle prossime novità potrebbe essere relativa alle Storie.

Pare che il colosso dei social network potrebbe presto consentire agli utenti di condividere storie solo con gruppi specifici di amici: stando a quanto è stato rivelato dal capo di Instagram, Adam Mosseri, gli sviluppatori hanno infatti iniziato a testare la capacità di condividere storie con più elenchi di persone.

Cosa sappiamo della nuova funzione di Instagram

La popolare applicazione social può già contare su una funzione che consente di aggiungere determinati amici ad uno specifico elenco e condividere storie solo con quel gruppo ma a volte si potrebbero avere cose da condividere con persone esterne al proprio gruppo di amici più stretti.

Avere la possibilità di creare e gestire più elenchi significa che non è più necessario aggiungere persone al proprio elenco di amici stretti se non corrispondono alla descrizione e che è possibile condividere aggiornamenti pertinenti con diversi gruppi di persone e sottoinsiemi di follower.

In pratica, questa nuova funzionalità consentirà agli utenti di condividere storie con gruppi più piccoli e darà quindi un maggiore controllo su chi può vedere le proprie storie.

Ecco un esempio della nuova funzione di Instagram, con la creazione di guppi separati per amici vicini che amano anche il cibo:

Adam Mosseri si è detto particolarmente entusista per questa nuova funzionalità ma c’è da precisare che al momento è ancora in una fase sperimentale e non vi sono certezze che verrà prima o poi messa a disposizione di tutti gli utenti.

