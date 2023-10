Nelle scorse ore, Meta ha annunciato l’introduzione di alcune semplificazioni relative al Centro gestione account, che mirano a rendere più agevole la gestione delle informazioni da parte degli utenti delle piattaforme social Facebook e Instagram.

Da qualche mese a questa parte, Meta sta portando avanti un processo di avvicinamento dei propri prodotti e, nel caso di Facebook e Instagram, molto passa attraverso il nuovo Centro gestione account comune alle due piattaforme. Le semplificazioni annunciate oggi possono essere riassunte così: in primo luogo, Accedi alle tue informazioni e Scarica le tue informazioni confluiscono nel Centro gestione account, permettendo di scaricare le informazioni dei due account contemporaneamente; lo stesso può dirsi per Attività fuori da Meta — che subentra ad Attività fuori da Facebook — e Trasferisci una copia delle tue informazioni, ora funzionanti anche su Instagram. Ma procediamo con ordine e vediamo qualche dettaglio in più.

Come si diceva, Meta ha optato per una centralizzazione delle due funzioni Accedi alle tue informazioni e Scarica le tue informazioni: entrambe confluiscono nel Centro gestione account e viene offerta la possibilità di scaricare allo stesso tempo le informazioni degli account Facebook e Instagram. L’esempio portato è quello delle foto caricate sui due social, ora scaricabili in un colpo solo.

Il secondo cambiamento attiene all’espansione di due controlli che fino a poco tempo fa erano esclusivi di Facebook e che adesso trovano spazio anche su Instagram. Attività fuori da Facebook diventa Attività fuori da Meta e serve a gestire il flusso di informazioni provenienti da altre attività che in qualche modo sono connesse agli account Facebook e Instagram: gli utenti possono vedere quali attività condividono dati con Meta, interrompere qualcuna di tali condivisioni oppure cancellare tutti i dati di questa sezione. L’approdo su Instagram della funzione Trasferisci una copia delle tue informazioni è parimenti meritevole di menzione, in quanto permette agli utenti di creare una copia di tutte le proprie foto e di tutti i propri video di Instagram e di condividerla con altri servizi. Lo scenario esemplificativo in cui questa funzione potrebbe tornare utile è quello dei servizi di terze parti utilizzati dagli utenti per stampare album fotografici a partire dai propri caricamenti su Instagram.

Centro gestione account in risposta ai feedback degli utenti

Meta dice di aver prestato orecchio alle richieste degli utenti per la creazione di un unico Centro gestione account: pare che un numero crescente di persone apprezzi la possibilità di compiere scelte di gestione di più app contemporaneamente; naturalmente, per coloro i quali prediligono una gestione separata delle impostazioni di ciascuna piattaforma, non mancano le opzioni per farlo. Come sicuramente sapete già, il Centro gestione account è disponibile nelle Impostazioni di Facebook, Facebook Messenger e Instagram.

