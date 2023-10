Una novità che era nell’aria già da tempo, sta iniziando a raggiungere un numero sempre crescente di utenti all’interno dell’app Google Foto: parliamo del nuovo foglio di condivisione di Android 14, caratteristica che Google sta via via implementando all’interno delle proprie app.

La galleria multimediale predefinita degli smartphone Made by Google e, più in generale, progettata per essere la raccolta perfetta per tutti gli smartphone grazie a molti strumenti interessanti, asso nella manica dei nuovissimi Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, continua così a rinnovarsi per stare al passo coi tempi.

Una novità di Android 14 sbarca su Google Foto

Android 14 ha portato al debutto un nuovo foglio di condivisione, reputato dal Team Android come una di quelle funzionalità che gli utenti potrebbero non notare o sottovalutare ma che poi, nell’esperienza quotidiana, diventano imprescindibili

Poco dopo la metà di settembre avevamo già sentito parlare del fatto che il nuovo foglio di condivisione sarebbe presto arrivato anche all’interno di Google Foto e così è stato: negli ultimi giorni si moltiplicano le segnalazioni, a partire dagli utenti in possesso di Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

Come potete apprezzare dalle seguenti immagini, la schermata è indubbiamente più intuitiva e completa: in alto a destra, sulla stessa riga di “Condivisione dell’immagine”, è presente il pulsante “Modifica” che consente di aggiungere più immagini da condividere contemporaneamente.

Subito sotto l’anteprima dell’immagine (che può essere a sua volta modificata tramite l’icona con la matita), all’interno di un carosello a scorrimento orizzontale, sono presenti alcuni collegamenti rapidi come “Crea link”, “Invia in foto”, “Aggiungi a un album” o “Crea un album“.

Ancora sotto, sono poi presenti alcuni contatti per la condivisione diretta (viene segnalata anche l’app con cui si va a condividere l’immagine); infine, è riportata una griglia d’icone che fa scegliere l’applicazione o un meccanismo di condivisione per condividere l’immagine (o le immagini) selezionata.

Come scaricare o aggiornare l’app

Per scaricare o aggiornare l’app Google Foto su un dispositivo Android, basterà raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed eventualmente effettuare un tap su “Installa” (qualora non l’abbiate installata) o su “Aggiorna” (qualora vi segnali la presenza di un aggiornamento).

Sembra che il foglio di condivisione venga reso man mano disponibile per coloro che eseguono la versione 6.56 dell’app, a partire dagli smartphone Pixel. Va segnalato, tuttavia, che la novità dovrebbe arrivare esclusivamente sugli smartphone aggiornati ad Android 14: per i dispositivi che eseguono (o si fermano a) Android 13, dovrebbe restare il “vecchio” foglio di condivisione.

