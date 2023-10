Da questa mattina sono disponibili ufficialmente i nuovi Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, a otto giorni dall’annuncio dello scorso 4 ottobre. I due smartphone hanno portato al debutto tantissime novità, lato design, lato hardware e, soprattutto, lato software, con l’intelligenza artificiale assoluta protagonista.

Oltre alle funzionalità annunciate durante il keynote Made by Google 2023, tuttavia, ce ne sono alcune che si configurano come belle “sorprese” per gli utenti: una di queste è il nuovo strumento di Google per il trasferimento della eSIM da un vecchio smartphone Android a quello nuovo.

Le eSIM sono sempre più diffuse: Google mantiene la promessa

Viviamo in un contesto storico in cui le eSIM (embedded SIM), versione virtuale delle storiche SIM che possono essere sfruttate senza “inserire il pezzo di plastichina” nello smartphone (potete trovare qua un approfondimento dedicato sull’argomento), stanno prendendo sempre più piede, soprattutto fuori dall’Italia.

A testimonianza di ciò, negli Stati Uniti, Apple ha rimosso lo slot fisico per la SIM già con gli iPhone 14, portando a un aumento delle adozioni di eSIM. Altri produttori non sono stati così coraggiosi da eliminare lo slot per la SIM fisica dai propri smartphone.

Tra questi rientra anche Google che, sui nuovi Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, ha mantenuto ancora una volta la SIM fisica affiancata alla eSIM, permettendo di ottenere il dual SIM, però, anche con due eSIM contemporaneamente.

Durante il Mobile World Congress 2023 di Barcellona, Google aveva promesso di semplificare su Android il processo di migrazione di una eSIM da un vecchio smartphone a quello nuovo e, con il lancio dei nuovi flagship 2023, sembra proprio avere mantenuto la promessa.

Google Pixel 8: al debutto lo strumento per trasferire le eSIM

I possessori di un Google Pixel 8 o Pixel 8 Pro che sfruttano normalmente lo smartphone con una eSIM, durante le fasi di configurazione, dovrebbero essersi imbattuti in una schermata che chiede se vogliamo trasferire determinati profili eSIM dal vecchio smartphone Pixel a quello nuovo.

Una testimonianza di ciò arriva da X: a un utente, lo smartphone ha chiesto se volesse trasferire una eSIM della T-Mobile dal suo vecchio Pixel 7 Pro al nuovo Pixel 8 Pro; sulla pagina è presente un disclaimer che avvisa sul fatto che, una volta trasferita, la eSIM non sarà più disponibile sul vecchio dispositivo. Da questa pagina si può, quindi, procedere col trasferimento, sfruttare una diversa SIM/eSIM o saltare questa procedura.

Lo strumento consente anche di convertire una SIM fisica in una eSIM

Questo strumento, al debutto sui Google Pixel 8, è addirittura più “potente” del previsto: esso, infatti, non si limita a semplificare il processo di migrazione di una eSIM ma consente perfino di convertire una Nano-SIM fisica in un profilo eSIM. In questo caso, l’interfaccia è mostrata dalla seguente immagine, condivisa su X da Mishaal Rahman.

C’è però da puntualizzare il fatto che sia il trasferimento della eSIM (dal vecchio al nuovo smartphone), sia la conversione da SIM fisica a eSIM (pSIM-to-eSIM) non funzionano con tutti i dispositivi e con tutti gli operatori.

La speranza è che l’arrivo di uno strumento del genere possa convincere un numero crescente di operatori, anche in Italia, ad adottare le eSIM e rendere più semplice per i propri clienti l’abbandono delle SIM fisiche in favore di quelle di nuova generazione.

