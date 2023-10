Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro sono ufficialmente disponibili all’acquisto a partire da oggi, 12 ottobre 2023. Dopo alcuni giorni in preordine, i nuovi smartphone Android possono essere liberamente acquistati online e presso i rivenditori autorizzati, che quest’anno comprendono anche diversi negozi fisici.

Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro disponibili all’acquisto in Italia

I Google Pixel 8 sono stati presentati lo scorso 4 ottobre 2023 durante l’evento speciale Made By Google, durante il quale abbiamo avuto modo di scoprire anche Google Pixel Watch 2 e tante novità a livello software. Lo stesso giorno la casa di Mountain View ha (finalmente) rilasciato la versione stabile di Android 14 per i Pixel compatibili (da Pixel 4a 5G in avanti), dopo un programma beta durato più a lungo del solito (prima Developer Preview l’8 febbraio e prima beta ad aprile).

Pixel 8 e Pixel 8 Pro arrivano sul mercato direttamente con Android 14, ovviamente, e secondo le promesse di Google potrebbero arrivare addirittura fino all’ipotetico Android 21: il produttore ha infatti dichiarato che supporterà i nuovi smartphone per 7 anni (nuove versioni, non solo patch di sicurezza), anche per quanto riguarda la componentistica hardware.

Per quanto concerne le specifiche, i due smartphone condividono gran parte della scheda tecnica, distinguendosi soprattutto per dimensioni e comparto fotografico. Entrambi dispongono del SoC Google Tensor G3, affiancato da 8 o 12 GB di RAM LPDDR5X e da almeno 128 GB di memoria interna. Il display è un OLED da 6,2 o 6,7 pollici (LTPO sul Pro), con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione Full-HD+. A livello fotografico, Pixel 8 offre una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (con OIS, Dual Pixel PDAF) e sensore ultra-grandangolare da 12 MP, mentre Pixel 8 Pro migliora quest’ultimo (passando a 48 MP) e aggiunge un teleobiettivo periscopico da 48 MP (con OIS).

Completa la connettività in entrambi i casi, con 5G dual SIM (con supporto eSIM), Wi-Fi 7, NFC, GPS, Bluetooth 5.3 e porta USB Type-C. Non mancano la certificazione IP68 contro acqua e polvere, gli altoparlanti stereo e il lettore d’impronte digitali integrato nello schermo. Le batterie sono da 4575 mAh (Pixel 8) o da 5050 mAh (Pixel 8 Pro): la prima supporta la ricarica rapida cablata da 27 W e la ricarica wireless da 18 W, la seconda sale rispettivamente a 30 W e 23 W. Per ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche dei due nuovi smartphone Android e per fare un confronto completo tra i due potete seguire i link qui sotto.

Prezzi e dove acquistare Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro

Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro sono disponibili all’acquisto in Italia da oggi, 12 ottobre 2023, presso il Google Store ufficiale, ma anche Amazon.it, Unieuro e Vodafone. Potete trovarlo pure nei negozi fisici di Unieuro e Vodafone, oppure abbinarlo a una delle offerte dell’operatore, anche con trade-in (qui per maggiori dettagli). I prezzi consigliati sono i seguenti:

Google Pixel 8 128 GB a 799 euro

Google Pixel 8 256 GB a 859 euro

Google Pixel 8 Pro 128 GB a 1099 euro

Google Pixel 8 Pro 256 GB a 1159 euro

Google Pixel 8 Pro 512 GB a 1299 euro

Le colorazioni tra cui scegliere sono Grigio verde, Nero ossidiana e Rosa per Pixel 8, o Azzurro cielo, Nero ossidiana e Grigio creta per Pixel 8 Pro.

Le promozioni di lancio sono disponibili fino al 16 ottobre 2023: potete ottenere in omaggio le cuffie Google Pixel Buds Pro (dal valore commerciale di 229 euro) oppure ottenere uno sconto di 229 euro sull’acquisto di Google Pixel Watch 2 (solo su Google Store).

