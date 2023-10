Google offre svariati servizi ai propri utenti, molti dei quali estremamente utili nella vita quotidiana di ognuno di noi, i vari team di sviluppatori in seno all’azienda lavorano costantemente per implementare migliorie e correzioni a tutti i software proposti. Oggi diamo insieme uno sguardo ad alcune novità in arrivo nel prossimo futuro per le app Gmail, Files e Google Home.

L’app mobile di Gmail permetterà presto di inviare messaggi crittografati lato client

Partiamo con l’applicazione dedicata alla posta elettronica del colosso di Mountain View, Gmail è forse uno dei servizi più conosciuti di Google e l’azienda si impegna costantemente non solo per migliorarne le funzionalità, ma anche e soprattutto per aumentarne la sicurezza.

Alla fine dello scorso anno abbiamo visto come la versione desktop dell’app in questione avesse ricevuto il supporto alla crittografia lato client, recentemente l’azienda ha fatto un passo in più, annunciando la disponibilità della crittografia lato client anche per l’applicazione mobile: quando questa è in uso i dati vengono crittografati prima di essere trasferiti tra account su un server, aggiungendo un ulteriore livello di protezione a quello già fornito dalla crittografia dei dati inattivi all’interno di Workspace.

La nuova funzionalità non è però disponibile per tutti, ma rimane per il momento esclusiva degli account Enterprise Plus, Education Plus ed Education Standard Workspace; gli amministratori che desiderano beneficiarne non dovranno fare altro che attivare l’apposita funzione tramite le impostazioni di Sicurezza di Gmail, mentre gli utenti potranno utilizzarla durante l’invio delle email su Android o iOS grazie all’apposita icona del lucchetto.

Google aumenta la disponibilità di Smart Search in Files

Qualche settimana fa abbiamo iniziato ad intravedere una nuova funzionalità, basata sull’intelligenza artificiale, nell’app Files: si tratta di Smart Search, una funzione che permette all’applicazione di raggruppare e catalogare in automatico alcuni tipi di file, se ad esempio l’utente provvede a scannerizzare alcuni documenti importanti (patenti di guida, documenti di identità ecc.) l’intelligenza artificiale nell’app Files li raggrupperà insieme, inserendoli in una nuova scheda Importante nella barra in basso.

In questo modo l’utente ha a disposizione i file più importanti senza necessità di cercarli tra le varie cartelle del proprio smartphone, inoltre Google assicura che questa tipologia di file non lascia il dispositivo dell’utente, che ha comunque facoltà di disattivare tale funzionalità. Nelle ultime ore sembra che Smart Search sia in una fase di distribuzione più ampia grazie all’ultimo aggiornamento disponibile dell’app Files.

Google Home riceverà presto una nuova funzionalità per l’editor di script

Nel mese di giugno abbiamo visto come il colosso di Mountain View abbia dotato l’app Google Home di un nuovo editor di script, utile per consentire agli utenti di creare e modificare le routine per la propria abitazione smart; non tutti però hanno le conoscenze tecniche necessarie per utilizzare questo strumento, motivo per cui Google ha deciso di sviluppare una nuova funzionalità chiamata “aiutami a scrivere”.

Essa si prefigge l’obbiettivo di aiutare gli utenti meno esperti grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale, l’interfaccia utente del chatbot consentirà di inserire un messaggio come il seguente: “Quando l’allarme fumo si attiva, fai lampeggiare tutte le luci della casa e annuncia un’emergenza tramite gli altoparlanti“, il nuovo strumento si occuperà in autonomia di generare il codice necessario allo svolgimento delle operazioni richieste e l’utente dovrà semplicemente copiarlo e incollarlo nell’editor.

Nonostante l’azienda non abbia fornito una data precisa, la funzione “aiutami a scrivere” dovrebbe essere disponibile in anteprima entro la fine dell’anno.

