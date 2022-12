La sicurezza è importante, soprattutto in ambito informatico sia che si tratti di dati personali ma anche e soprattutto di dati lavorativi; per questo motivo Google ha rilasciato una versione beta di Gmail con crittografia lato client, per permettere alle aziende di fare domanda e ottenere la funzione volta a rendere illeggibili i dati sensibili e gli allegati anche a Big G. L’annuncio è stato dato attraverso un post sul blog ufficiale, specificando che gli amministratori Workspace avranno tempo fino al 20 gennaio per iscriversi alla versione beta.

Google inizia il test della crittografia lato client per Gmail per alcuni utenti Workspace, potrebbe volerci del tempo per gli account personali

Una volta che gli amministratori avranno fatto richiesta e si saranno iscritti alla versione beta, dopo aver abilitato e configurato la nuova funzione, gli utenti di un’area di lavoro visualizzeranno una nuova opzione nell’utilizzo della versione web di Gmail. L’icona a forma di lucchetto consentirà loro di attivare la crittografia aggiuntiva per il messaggio, dovendo però contestualmente rinunciare ad alcune funzioni come la possibilità di utilizzare emoji, la firma e Smart Compose.

Come detto, la nuova funzione inizialmente sarà esclusiva della versione web del servizio, ma Google ha già annunciato l’intenzione di aggiungerla alle applicazioni Gmail per Android e iOS in futuro.

La possibilità per gli utenti di crittografare i messaggi verrà gestita dagli amministratori, quindi dalle aziende per cui lavorano, e non sarà limitata alle comunicazioni interne, si potranno infatti inviare email crittografate anche al di fuori del dominio aziendale, anche verso altri client o provider di posta elettronica come quelli di Microsoft o Apple. L’implementazione lato client di Google consente agli amministratori di avere il controllo sulle chiavi crittografiche, permettendo loro di monitorare i file crittografati dagli utenti.

Gmail non è l’unico servizio di Big G a beneficiare della crittografia lato client, la stessa funzionalità era infatti già stata introdotta in Drive (permettendo agli utenti aziendali di crittografare documenti e fogli di calcolo), su Meet e su Calendar in versione beta. Non tutti gli account aziendali però sono compatibili con la nuova versione beta di Gmail, questa è al momento esclusiva per i clienti Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus ed Education Standard, escludendo account personali, aziendali o educativi di livello inferiore.

