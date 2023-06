Con il passare del tempo la domotica riveste un ruolo sempre più importante nelle nostre vite, la possibilità di comandare diversi dispositivi da remoto e di impostare svariati tipi di automazioni rappresenta infatti una notevole comodità; proprio per questo il colosso di Mountain View dedica diverse risorse allo sviluppo e al miglioramento di Google Home, servizio che ormai riveste un ruolo centrale nell’ecosistema di Big G e di cui recentemente abbiamo visto le ultime novità.

Oggi diamo uno sguardo alle ultime interessanti aggiunte apportate dalla società alla versione web del servizio in questione, grazie alla quale potremo non solo beneficiare di un’interfaccia migliore per la gestione delle videocamere di sicurezza, ma anche creare nuove routine molto più dettagliate rispetto a quelle attualmente disponibili nella versione mobile di Google Home.

Google Home migliora la creazione delle automazioni sul web grazie al nuovo Script Editor

Le automazioni di Google Home, chiamate anche routine, sono un prezioso strumento nelle mani degli utenti, grazie ad esse è infatti possibile svolgere diverse funzioni come impostare i comandi vocali per eseguire una serie di azioni o persino utilizzare un sensore o un dispositivo per attivare azioni su un altro dispositivo.

Nonostante lo strumento in questione offra già notevoli possibilità, c’è sempre margine di miglioramento ed è qui che si introduce il nuovo Script Editor pensato dall’azienda, l’editor permette agli utenti di generare automazioni personalizzate create utilizzando codice guidato, restituendo un numero impressionante di differenti possibilità, che Google riassume con alcuni esempi:

Programmare l’accensione dell’illuminazione in più momenti della giornata

Il flash si accende quando un sensore rileva monossido di carbonio

Accendi un purificatore d’aria alla massima velocità della ventola quando un sensore rileva una scarsa qualità dell’aria

Accendi una luce quando una porta è aperta, ma solo di notte

Ciò che lo Script Editor aggiunge rispetto alle possibilità offerte dalla versione mobile di Google Home è la possibilità di utilizzare un contesto aggiuntivo, si possono infatti impostare condizioni per garantire che la routine funzioni solo in determinati scenari e a determinate condizioni.

Il nuovo strumento è in fase di distribuzione in modalità anteprima pubblica, per utilizzarlo è sufficiente collegarsi al seguente link; una volta effettuato l’accesso e selezionata una nuova routine, Google mette a disposizione degli utenti una serie di istruzioni da seguire, riassunte di seguito:

Imposta un titolo e una descrizione per la tua automazione

Scegli un dispositivo o un evento iniziale: può includere praticamente qualsiasi dispositivo o un comando dell’Assistente Google.

Imposta una condizione: può includere l’ora del giorno, lo stato di un altro dispositivo e altro.

Scegli un’azione: questo è in definitiva ciò che vuoi che faccia l’automazione (ad esempio, accendi una luce).

Il nuovo strumento inserirà automaticamente possibili avviatori, condizioni e azioni in base ai dispositivi presenti in casa, potrebbe non risultare intuitivo inizialmente ma per fortuna Google mette a disposizione degli utenti una serie di esempi nel centro per sviluppatori, l’utente può copiare e incollare le automazioni predefinite nell’editor di script e modificarle in base alle proprie esigenze.

L’applicazione mobile di Google Home offre già svariate possibilità di personalizzazione e creazione di routine, ma il nuovo Script Editor offre infinite possibilità aggiuntive, nonostante una maggior complessità di utilizzo; l’app mobile consente però di modificare le automazioni create sul web, offrendo anche un pulsante “convalida” per controllare l’effettivo corretto funzionamento dello script.

Ad ogni modo, anche l’app mobile di Google Home riceverà il supporto al nuovo strumento in seguito.

Le automazioni possono ora essere controllate anche dalla versione web

Nel medesimo contesto in cui si inserisce quanto sopra esposto, la versione web di Google Home riceve ora anche la possibilità di controllare le routine create, possibilità finora limitata alla versione mobile dell’applicazione.

Nella versione web del servizio è presente una nuova scheda “Automazioni”, grazie alla quale gli utenti possono visualizzare l’elenco delle proprie routine e procedere alla loro attivazione; per quel che concerne la modifica delle automazioni però, è possibile operare da web esclusivamente su quelle impostate grazie al nuovo Script Editor e non su quelle originariamente create con l’app mobile.

Infine la versione web di Google Home riceve anche una riprogettazione grafica dell’interfaccia dedicata al controllo delle videocamere di sicurezza, che propone ora un’interfaccia più arrotondata con una barra laterale migliorata.

