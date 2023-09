Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento dei vari servizi e prodotti del colosso di Mountain View e degli esempi a tal proposito sono quelli che ci vengono forniti da Google Messaggi e Files di Google.

Google Messaggi si potrà usare anche su altri dispositivi

Iniziando da Google Messaggi, il colosso statunitense ha in programma di rendere più semplice agli utenti l’invio e la ricezione di messaggi RCS sugli altri telefoni e dispositivi posseduti.

Al momento per fare qualcosa del genere è necessario accedere al servizio dal browser del dispositivo secondario ed effettuare l’accoppiamento con il codice QR mentre con l’ultima versione beta dell’applicazione per Android (messages.android_20230907_01_RC00.phone.openbeta_dynamic) è stata implementata una nuova funzionalità in virtù della quale sarà possibile inviare e ricevere messaggi da tutti i dispositivi nei quali è stato effettuato l’accesso al proprio account Google.

In sostanza, il colosso di Mountain View userà il numero di telefono dell’utente per questa funzionalità, in quanto tutte le chat RCS sono collegate a un numero di telefono che Google verifica automaticamente quando si attiva l’utilizzo del servizio.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa novità sarà implementata per tutti.

Potete scaricare Google Messaggi per Android dal Play Store attraverso il seguente badge:

Un comodo miglioramento per Files di Google

Passando a Files di Google, pare che nei programmi degli sviluppatori vi sia il miglioramento del motore di ricerca integrato in questa popolare applicazione.

In particolare, la funzionalità Smart Search potrà cercare automaticamente i file nella memoria del dispositivo ma gli utenti avranno la possibilità di decidere se attivare o meno tale opzione.

Nel corso delle prossime settimane dovrebbero emergere ulteriori dettagli.

Potete scaricare Files di Google dal Play Store attraverso il seguente badge:

Potrebbe interessarti anche: Android 14 è in ritardo sui Pixel ma conosciamo già la nuova data