Ormai sappiamo praticamente tutto su Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, ma dovremo comunque attendere ancora qualche giorno per la presentazione (qualcuno in più per metterci sopra le mani). In queste ultime ore è spuntata una nuova immagine che mostra un breve confronto tra le specifiche chiave dei nuovi modelli e quelle dei predecessori, più specificatamente Google Pixel 7 e Pixel 7a.

Google Pixel 8 vs Pixel 8 Pro vs Pixel 7 vs Pixel 7a: specifiche a confronto

In questi giorni sta uscendo veramente di tutto sui Google Pixel 8, dalle presunte specifiche tecniche al design, con tanto di immagini dal vivo, pagine del Google Store e non solo. La presentazione prevista per il 4 ottobre 2023 (in concomitanza con il lancio di Android 14 stabile, a questo punto) rischia di essere solamente una formalità, e sotto certi versi è un peccato. In ogni caso quest’oggi è spuntata un’ulteriore immagine condivisa da @evleaks che ci fa una sorta di “riassunto” delle specifiche chiave dei due smartphone, confrontate con quelle di Pixel 7 e Pixel 7a (in modo simile a quella spuntata qualche giorno fa insieme ai prezzi).

Google Pixel 8 viene indicato con un Actua display da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, SoC Google Tensor G3, una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e sensore ultra-grandangolare da 12 MP (capaci di registrare fino a risoluzione 4K), una fotocamera anteriore da 10.5 MP, certificazione IP68, batteria con ricarica rapida, sblocco tramite impronte e sblocco facciale. Vengono citate alcune delle funzionalità fotografiche, tra le quali troviamo Super Res Zoom fino a 8x, Photo Unblur, Magic Eraser, Best Take e Macro Focus.

Google Pixel 8 Pro sale a 6,7 pollici con il suo Actua display (sempre con refresh rate fino a 120 Hz), fa un upgrade fotografico ospitando un sensore ultra-grandangolare da 48 MP e un sensore aggiuntivo da 48 MP con zoom ottico 5x e aggiunge Super Res Zoom fino a 30x e “Pro controls” tra le funzionalità. Infine viene indicato come l’unico modello dotato di termometro. I due condividono naturalmente il cuore Tensor G3.

L’immagine ci consente di dare un rapido sguardo anche alle colorazioni con le quali i due smartphone saranno commercializzati (tre per ciascuno): confermate a quanto pare le versioni Obsidian Black, Peony Rose e Grey per Pixel 8, e Obsidian Black, Sky Blue e Porcelain per Pixel 8 Pro. Avete già puntato uno dei nuovi dispositivi? Quale state aspettando con maggiore trepidazione?

