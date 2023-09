Xiaomi ha presentato a Berlino due nuovi smartphone Android, esattamente come previsto: si tratta proprio di Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro, due prodotti che abbiamo iniziato a conoscere in queste ultime settimane grazie ad anticipazioni, rumor e indiscrezioni. La nuova famiglia di smartphone flagship è stata progettata, secondo le parole di Xiaomi, per il pubblico che vuole esprimere al meglio il proprio talento artistico. Scopriamo insieme tutti i dettagli, le specifiche, le funzionalità, il design, ma anche il prezzo e la disponibilità dei nuovi smartphone Android.

Xiaomi 13T e 13T Pro sono ufficiali con fotocamere firmate Leica

Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro sono simili sotto diversi aspetti, più di quanto si possa pensare inizialmente. Tra i punti in comune ci sono le lenti ottiche professionali Leica che vanno a offrire quella che Xiaomi chiama la vera e propria “Authentic Leica Imagery”. Entrambi i modelli offrono una configurazione a tripla fotocamera con obiettivi Summicron co-ingegnerizzati con Leica, tra i quali spicca la fotocamera principale grandangolare da 50 MP con 24 mm di lunghezza focale e lente asferica 7P, progettata per catturare una maggiore quantità di luce supportando riprese ad alta gamma dinamica. Al suo fianco un teleobiettivo da 50 MP con 50 mm di lunghezza focale e una fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP con 15 mm di lunghezza focale, pensata ovviamente per gli scatti panoramici e i paesaggi. La tecnologia DCI-P3 al 100% garantisce una gamma di colori più ampia.

La serie Xiaomi 13T offre due stili fotografici originali Leica: Leica Authentic e Leica Vibrant, con riproduzione naturale dei colori, forte contrasto, definizione delle ombre e naturalmente la classica estetica delle immagini Leica. A bordo anche sei filtri che richiamano lo stile del brand, come i recenti Leica Sepia e Blue, adattati dalla modalità Leica M-Typ240 Film, e anche quattro nuove filigrane Leica, per una maggiore scelta per composizioni e cornici. In più c’è una funzione Stili fotografici personalizzati all’interno della modalità Pro (impiegata per la prima volta sul modello premium Xiaomi 13 Ultra, lanciato lo scorso giugno), grazie alla quale gli utenti possono regolare colori, sfumature e texture in fase di pre-set, in modo da preservare più dettagli e colori per la post-produzione. La tecnologia Xiaomi ProFocus dei due smartphone Android consente di catturare immagini con maggiori dettagli, che si tratti di soggetti ravvicinati in movimento oppure di paesaggi.

“La Serie Xiaomi 13 ha portato l’esperienza Leica per la prima volta sui nostri smartphone e, proprio attraverso questa famiglia di prodotti, siamo riusciti a dimostrare al pubblico il valore tangibile di questa collaborazione“, ha dichiarato Davide Lunardelli, Head of Marketing Xiaomi Italia. “Oggi Xiaomi 13T Series, nel pieno rispetto della tradizione della Serie T, rende l’esperienza Leica più accessibile, senza trascurare l’esperienza di utilizzo di livello flagship. Questo è proprio ciò che ci si deve aspettare ogni anno dalla Serie T“.

Restiamo nell’ambito fotografico perché ci sono da spendere alcune parole sui video. Xiaomi 13T Pro offre la registrazione video LOG 4:2:0 H.265 a 10 bit, con un controllo maggiore del colore e dei dettagli. Gli utenti possono anche importare il proprio stile LUT preferito nel dispositivo e mettere la “firma” nei filmati. Con il modello Pro si possono effettuare riprese fino alla risoluzione 8K, mentre il modello normale si ferma al 4K; la modalità Pro del Video editor, presente nell’app galleria di Xiaomi, permette di modificare anche didascalie e inserire colonne sonore aggiuntive, ideali per video brevi per i social o i vlog. Per entrambi i dispositivi sono disponibili OIS ed EIS per video stabili anche in movimento.

Previous Next Fullscreen

Cambiano i “cuori” MediaTek, ma non il display CrystalRes AMOLED

Xiaomi 13T e 13T non sono solo fotocamere, ovviamente. I due smartphone integrano un display CrystalRes da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, una risoluzione 1,5K (2712 x 1220 pixel) e una luminosità di picco di 2600 nit. I pannelli offrono copertura DCI-P3 al 100% con supporto a 68 miliardi di colori e compatibilità HDR10+ end-to-end, che va a migliorare il contrasto tra parti scure e chiare, ripristina consistenza nei dettagli e garantisce un bilanciamento maggiore della saturazione. L’intrattenimento di livello viene garantito anche dai doppi altoparlanti integrati, compatibili con Dolby Atmos per una maggiore immersione nei contenuti.

Una delle principali differenze tra i due nuovi dispositivi è costituita dai loro cuori: Xiaomi 13T Pro è alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 9200+ con CPU octa-core (fino a 3,35 GHz) e GPU ARM Immortalis-G715, mentre Xiaomi 13T dispone del SoC MediaTek Dimensity 8200-Ultra con processore TSMC a 4 nm con GPU ARM Mali-G610. La dissipazione termica di entrambi è stata perfezionata grazie a una piastra in acciaio inossidabile VC da 5000 mm².

Al riguardo si è espresso JC Hsu, Corporate Vice President e General Manager della Wireless Communications Business Unit di MediaTek, che ha dichiarato:

“MediaTek Dimensity 9200+ di Xiaomi 13T Pro offre prestazioni di livello flagship e un’eccezionale efficienza energetica, mentre MediaTek Dimensity 8200-Ultra di Xiaomi 13T, esalta l’esperienza degli smartphone premium. Continuiamo ad alzare l’asticella dei dispositivi premium e flagship fornendo le massime prestazioni in termini di gioco, imaging, AI e connettività, assicurando ai consumatori di ottenere il massimo dai loro smartphone, più a lungo“.

La casa cinese si è impegnata anche sul fronte batteria, dotando Xiaomi 13T Pro della ricarica HyperCharge da 120 W, capace di far tornare al 100% in appena 19 minuti. Il modello Pro può raggiungere il 36% in 5 minuti, mentre il modello normale può arrivare al 21% nello stesso lasso di tempo (ricarica da 67 W). La serie è stata sviluppata con le tecnologie Internal Shortage Precaution (ISP), Safety Operating Area (SOA) e Dynamic Turbo Power Technology (DTPT) per garantire un utilizzo sicuro di tutti e 5000 i mAh.

Questo il riepilogo della scheda tecnica di Xiaomi 13T (qui per quella dettagliata):

display AMOLED CrystalRes 20:9 da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ (2712 x 1220 pixel, 20:9, 446 ppi), con refresh rate fino a 144 Hz, AdaptiveSync con touch sampling rate fino a 480 Hz, luminosità di picco di 2600 nit, fino a 68 miliardi di colori, DCI-P3, HDR10+, Dolby Vision, PWM Dimming fino a 2880 Hz, lettore d’impronte integrato e vetro Corning Gorilla Glass 5

SoC MediaTek Dimensity 8200-Ultra a 4 nm con GPU ARM Mali-G610

8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con Leica VARIO-SUMMICRON 1:1.9-2.2/15-50mm ASPH: sensore principale da 50 MP (grandangolare, apertura f/1.9, lenti 7P, OIS, 24 mm, 1/1,28″, 1.22 μm e 2.44 μm con 4-in-1 Super Pixel), sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, 15 mm, lenti 5P) e sensore tele da 50 MP (f/1.9, 50 mm, lenti 5P)

fotocamera anteriore da 20 MP (apertura f/2.2, lenti 5P e HDR)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS (L1+L5), NFC, porta USB Type-C

dual speaker stereo con Dolby Atmos

certificazione IP68 contro acqua e polvere

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W

sistema operativo: MIUI 14 con Android 13

dimensioni e peso: 162,2 x 75,7 x 8,49/8,62 mm, 193/197 g

colorazioni: Meadow Green, Black e Alpine Blue

Questo invece il riepilogo della scheda tecnica di Xiaomi 13T Pro (qui per quella dettagliata). In grassetto abbiamo evidenziato i principali cambiamenti rispetto al fratello “minore”.

display AMOLED CrystalRes 20:9 da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ (2712 x 1220 pixel, 20:9, 446 ppi), con refresh rate fino a 144 Hz, AdaptiveSync con touch sampling rate fino a 480 Hz, luminosità di picco di 2600 nit, fino a 68 miliardi di colori, DCI-P3, HDR10+, Dolby Vision, PWM Dimming fino a 2880 Hz, lettore d’impronte integrato e vetro Corning Gorilla Glass 5

SoC MediaTek Dimensity 9200+ a 4 nm con GPU ARM Immortalis-G715

a 4 nm con GPU ARM Immortalis-G715 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna UFS 4.0

e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna tripla fotocamera posteriore con Leica VARIO-SUMMICRON 1:1.9-2.2/15-50mm ASPH: sensore principale da 50 MP (grandangolare, apertura f/1.9, lenti 7P, OIS, 24 mm, 1/1,28″, 1.22 μm e 2.44 μm con 4-in-1 Super Pixel), sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, 15 mm, lenti 5P) e sensore tele da 50 MP (f/1.9, 50 mm, lenti 5P)

fotocamera anteriore da 20 MP (apertura f/2.2, lenti 5P e HDR)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS (L1+L5), NFC, porta USB Type-C

dual speaker stereo con Dolby Atmos

certificazione IP68 contro acqua e polvere

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata HyperCharge da 120 W

sistema operativo: MIUI 14 con Android 13

dimensioni e peso: 162,2 x 75,7 x 8,49/8,62 mm, 200/206 g

colorazioni: Meadow Green, Black e Alpine Blue

Previous Next Fullscreen

Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro riprendono un po’ il design della serie Xiaomi 13 e sono disponibili in tre colorazioni, denominate Alpine Blue, Meadow Green e Black. La scocca della prima è caratterizzata da pelle vegana Xiaomi BioComfort con texture morbida, mentre gli altri due offrono un pannello posteriore in vetro lucido. Per tutti c’è la certificazione IP68 contro acqua e polvere, per garantire sicurezza in ogni frangente.

Gli smartphone escono sul mercato con Android 13 e MIUI 14 e con un impegno ancora più efficiente per quanto riguarda il supporto software: Xiaomi promette quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android e cinque anni di patch di sicurezza.

Prezzo e uscita di Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro sono disponibili all’acquisto in Italia nelle colorazioni Alpine Blue, Meadow Green e Black fin da subito presso mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia, i principali negozi di elettronica e i vari operatori telefonici. Per quanto riguarda i prezzi, Xiaomi 13T viene proposto a partire da 699,90 euro nella configurazione da 8-256 GB, mentre per Xiaomi 13T Pro si sale un po’. Più precisamente è disponibile nelle seguenti versioni:

Xiaomi 13T Pro 12-256 GB da 799,90 euro

Xiaomi 13T Pro 12-512 GB da 899,90 euro

Xiaomi 13T Pro 16 GB – 1 TB da 999,90 euro

Per entrambi su mi.com sono disponibili bundle con Redmi Pad SE fino al 31 ottobre 2023 con apposite promozioni di lancio. Per un anno, i clienti possono godere di una manutenzione gratis al di fuori della garanzia; in più è disponibile un Servizio speciale di hotline VIP e un servizio di riparazione gratuita dallo schermo (per una sola volta durante i primi 6 mesi dall’acquisto, a patto che questo venga effettuato entro un anno dal lancio dello smartphone). Infine, gli acquirenti hanno diritto a 100 GB di spazio di archiviazione cloud con Google One per 6 mesi di prova e a 3 mesi di abbonamento YouTube Premium (per l’accesso senza pubblicità ai video e al servizio YouTube Music).

Acquista Xiaomi 13T su mi.com

Acquista Xiaomi 13T su Amazon

Acquista Xiaomi 13T Pro su mi.com

Acquista Xiaomi 13T Pro su Amazon

Potrebbe interessarti: Recensione Xiaomi 13 Ultra