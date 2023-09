Il colosso statunitense Qualcomm ha da poco tolto i veli sulla nuova piattaforma mobile Snapdragon 7s Gen 2, versione leggermente depotenziata dello Snapdragon 7+ Gen 2 annunciato lo scorso anno, a conferma del fatto che per l’azienda è fondamentale avere a catalogo SoC in grado di animare dispositivi Android di qualsiasi fascia del mercato.

Questo “nuovo” SoC di fascia media, che dovrebbe debuttare il prossimo 21 settembre sul Redmi Note 13 Pro, a dire il vero, potrebbe semplicemente riportare in auge lo Snapdragon 7 Gen 1 sotto una nuova identità.

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 sarà il cuore pulsante dei prossimi best buy?

Lo Snapdragon 7s Gen 2 di Qualcomm si pone come “nuova” soluzione per la fascia media del panorama Android. Il virgolettato è d’obbligo perché, a conti fatti, guardando le specifiche, non si scorgono particolari differenze rispetto a una vecchia conoscenza come lo Snapdragon 7 Gen 1 che aveva debuttato nel maggio del 2022 e abbiamo visto a bordo di un buon numero di smartphone di fascia media.

Si tratta di un SoC, realizzato a 4 nm da TSMC, che offre una CPU Kryo octa-core con quattro core performance (con frequenza di clock a 2,4 GHz) e quattro core di efficienza (con frequenza di clock a 1,95 GHz). Troviamo anche una GPU Adreno non ben specificata (potrebbe essere la 644 come sul sopra-citato Snapdragon 7 Gen 1) e una NPU Hexagon. Per le memorie, sono supportate le LPDDR5 (a 3200 MHz) per la RAM e le UFS 4.0 per la memoria interna.

Tra le altre specifiche, troviamo il supporto a display Full HD+ fino a 144 Hz (e display esterni fino al 4K a 60 Hz), un triplo ISP (a 12-bit) con supporto alle fotocamere fino a 200 megapixel e supporto ai codec HEIF a 10 bit (sia HEIC che HEVC), la scheda wireless FastConnect 6700 (Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB 3.1, NFC e GPS dual-band), il modem 5G Snapdragon X62 5G (arriva a 4,4 Gbps in download) e il supporto alla tecnologia Qualcomm Quick Charge 4+ per la ricarica.

Il Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 sarà protagonista, come anticipato, come cuore pulsante del prossimo Redmi Note 13 Pro di Xiaomi, uno degli esponenti della famiglia numerata di Redmi che debutterà in Cina il prossimo 21 settembre.

Inoltre, ipotizziamo che questo SoC (probabilmente economico) possa essere scelto da molti produttori per spingere i device di fascia media che debutteranno da qui alla fine dell’anno. Non sono ancora trapelati online benchmark effettuati da smartphone con questo SoC: quando arriveranno, potremo iniziare a farci un’idea delle reali potenzialità dello Snapdragon 7s Gen 2 di Qualcomm.

Specifiche tecniche del SoC

Di seguito, riportiamo le specifiche tecniche del nuovo Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2:

Nome interno: SM7435-AB

Processo produttivo: 4 nm

CPU: 64-bit , Octa-Core (4+4) @ 2,4 GHz e 1,95 GHz

, (4+4) @ e GPU: Adreno (dovrebbe potrebbe essere la 644 ) Supporto al gaming HDR Supporto alle API Vulkan 1.1

(dovrebbe potrebbe essere la ) NPU: Qualcomm Hexagon NPU

Memorie RAM: LPDDR5 @ 3200 MHz o LPDDR4X @ 2133 MHz

o Storage interno: UFS 4.0

Supporta un display: FHD+ @ 144 Hz Supporta display esterni fino al 4K @ 60 Hz

@ Capacità foto/videografiche: Qualcomm Spectra ISP Triplo ISP a 12-bit Supporto a fotocamere fino a 200 MP Supporto al 10-bit HEIF Cattura foto in formato HEIC Registra video in formato HEVC Permette di catturare video fino all’ 4K @ 30 fps Supporto a HDR10 e HLG

Audio: Qualcomm Aqstic audio codec

Modem: Snapdragon X62 5G 5G mmWave 5G sub-6 GHz (SA e NSA) Fino a 4,4 Gbps

Scheda wireless: Qualcomm FastConnect 6700 Wi-Fi 6E (802.11 ax, tri-band, 2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz) Bluetooth 5.3 con A2DP, LE

Connettività: NFC, USB 3.1, Sistemi di geolocalizzazione (dual-band)

Ricarica: Qualcomm Quick Charge 4+

Solo il tempo ci dirà se questa mossa di Qualcomm si rivelerà corretta o se il nuovo Snapdragon 7s Gen 2 sarà soltanto un fuoco di paglia al quale i produttori preferiranno alternative “interne” e meglio rodate della famiglia Snapdragon 7.

