Kena Mobile lancia una promozione dedicata ai nuovi clienti che attiveranno una delle offerte compatibili a partire da 6,99 euro al mese. L’iniziativa consente di ottenere un bonus di 100 giga aggiuntivi ogni mese per sei mesi: vediamo come funziona e come ottenerlo.

Kena Mobile regala un bonus di 100 giga con alcune offerte

Per approfittare della promozione, disponibile sia online sia nei punti vendita, è possibile attivare una delle offerte compatibili (con portabilità, ma anche con nuovo numero, non c’è distinzione), che sostanzialmente escludono Kena Voce Promo, Kena 5,99 100GB Top e Kena Dati Promo. L’iniziativa è compatibile con l’opzione che regala 50 giga di traffico con l’attivazione della Ricarica Automatica (abilitabile fino al 20 settembre 2023, salvo proroghe). In seguito alla richiesta di attivazione del servizio, questi 50 giga si attivano al primo rinnovo dell’offerta principale, rinnovandosi poi di mese in mese in caso di mantenimento della Ricarica Automatica.

Tornando invece ai 100 giga bonus, sono come detto compatibili con qualsiasi offerta da almeno 6,99 euro e proseguiranno per sei rinnovi, ossia sei mensilità. A partire da oggi, e fino a nuova comunicazione (sul sito non c’è una scadenza per ora), possono essere ottenuti con le seguenti proposte:

Kena 6,99 130GB Promo Plus : minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 130 giga di Internet in 4G (+100 giga) a 6,99 euro al mese – solo per chi proviene da Iliad, Fastweb, Lycamobile, Coop Voce e da altri operatori virtuali (lista sul sito) – link attivazione

: minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 130 giga di Internet in 4G (+100 giga) a 6,99 euro al mese – solo per chi proviene da Iliad, Fastweb, Lycamobile, Coop Voce e da altri operatori virtuali (lista sul sito) – link attivazione Kena 7,99 150GB Promo Plus : minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 150 giga di Internet in 4G (+100 giga) a 7,99 euro al mese – solo per chi proviene da Iliad, Fastweb e da alcuni operatori virtuali come ho. Mobile, PosteMobile, Lycamobile (e non solo) – link attivazione

: minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 150 giga di Internet in 4G (+100 giga) a 7,99 euro al mese – solo per chi proviene da Iliad, Fastweb e da alcuni operatori virtuali come ho. Mobile, PosteMobile, Lycamobile (e non solo) – link attivazione Kena 9,99 230GB Promo : minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 230 giga di Internet in 4G (+100 giga) a 9,99 euro al mese – solo per chi proviene da Iliad, alcuni MVNO specifici e per nuovi numeri – link attivazione

: minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 230 giga di Internet in 4G (+100 giga) a 9,99 euro al mese – solo per chi proviene da Iliad, alcuni MVNO specifici e per nuovi numeri – link attivazione Kena 11,99 100GB Promo : minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 100 giga di Internet in 4G (+100 giga) a 11,99 euro al mese – portabilità da qualsiasi operatore virtuale e Iliad – link attivazione

: minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 100 giga di Internet in 4G (+100 giga) a 11,99 euro al mese – portabilità da qualsiasi operatore virtuale e Iliad – link attivazione Kena 12,99 150GB Promo: minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 150 giga di Internet in 4G (+100 giga) a 12,99 euro al mese – portabilità da qualsiasi operatore virtuale e Iliad – link attivazione

Come abbiamo visto, Kena Mobile sta iniziando a fare le prove di lancio delle eSIM, che potrebbero essere lanciate quasi in contemporanea con l’operatore virtuale rivale ho. Mobile.

