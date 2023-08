L’operatore virtuale italiano Kena Mobile ha lanciato una nuova offerta per i suoi clienti chiamata con il nome commerciale Kena 5,99 100GB Promo TOP. Si tratta di una promozione dedicata a tutti coloro che provengono da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb e altri operatori MVNO. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa offre questa nuova offerta e fino a quando è possibile attivarla.

La nuova offerta di Kena offre giga a volontà a un prezzo imbattibile, con un regalo

Kena Mobile, come molti di voi già sapranno, è un operatore virtuale che utilizza la rete di TIM. La nuova offerta di cui andremo a parlare tra poco include la connettività 4G e le SIM abilitate per il servizio Voce su 4G (VoLTE). Tuttavia, è importante notare che per usufruire del servizio VoLTE, che garantisce una qualità delle chiamate superiore e consente di rimanere sotto copertura 4G durante le telefonate, è necessario disporre di un dispositivo compatibile con questa tecnologia. Per maggiori informazioni, potete visitare questo indirizzo.

Dopo questa premessa importante, passiamo ora alla descrizione della nuova offerta studiate da Kena Mobile per i clienti degli operatori virtuali che desiderano beneficiare di un’ampia quantità di dati, mantenendo comunque un costo mensile decisamente contenuto.

La promozione Kena 5,99 prevede un costo mensile di soli 5,99 euro e offre ai clienti ben 100 GB di traffico dati, minuti illimitati per le chiamate e 200 SMS. La velocità di navigazione raggiunge fino a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload sul territorio nazionale.

Vi ricordiamo che sottoscrivendo questa offerta è possibile ricevere gratuitamente ben 200 GB utilizzabili per 60 giorni dal momento dell’attivazione della SIM, il tutto senza costi aggiuntivi.

Come anticipato in apertura, l’offerta può essere attivata dagli utenti che vengono da ho. Mobile, Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri operatori virtuali. Questa offerta è valida fino alla fine di agosto, quindi se interessati avete tempo fino al 31 agosto 2023 per procedere con l’attivazione. Per maggiori informazioni e per attivare la promozione, è possibile visitare il seguente link:

Attiva l’offerta Kena Mobile da 5,99 euro QUI

Così come molte altre offerte dell’operatore, anche la promozione in questione non prevede né il contributo di attivazione né il costo per la SIM. Se siete interessati potete attivarla direttamente dal sito ufficiale di Kena Mobile seguendo il link che trovate qui sopra. Per scoprire altre offerte dell’operatore, tra cui segnaliamo alcune proposte per chi proviene da qualsiasi operatore (compresi TIM, Vodafone e WINDTRE), offerte solo dati e solo voce, potete invece cliccare sul link qui in basso.

Tutte le offerte Kena Mobile

