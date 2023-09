Le eSIM si stanno diffondendo sempre di più in Italia, non solo tra gli operatori tradizionali come TIM, Vodafone, WINDTRE e Iliad (che le ha lanciate lo scorso giugno): sembra siano partiti i test anche per due tra gli operatori virtuali più importanti del nostro Paese, ossia ho. Mobile e Kena Mobile. Vediamo cosa sappiamo sulle eSIM di questi ultimi.

Primi segnali di eSIM per ho. Mobile

Per chi non lo sapesse, le eSIM sono SIM digitali che richiedono un apposito codice QR per la configurazione sui dispositivi mobili compatibili: hanno il vantaggio di occupare meno spazio tra la componentistica (per ora gli smartphone supportano sia le SIM fisiche sia le eSIM, ma in futuro non ci sarà più bisogno di slot per le prime), di poter essere utilizzate sugli ultimi modelli di smartwatch e di risparmiare materiali plastici (per una maggiore sostenibilità ambientale). Rispetto a una SIM tradizionale, è costituita solo da un circuito integrato saldato nel dispositivo stesso.

Fatta questa breve premessa, veniamo a ho. Mobile, l’operatore virtuale di Vodafone. In base a quanto riportato da MondoMobileWeb, sono spuntati per un breve lasso temporale alcuni riferimenti alle eSIM all’interno dell’area clienti del MVNO: nella sezione “Gestisco il mio profilo > I miei numeri” era apparsa una nuova sezione denominata “Gestisci SIM” con la possibilità di sostituire la SIM con una eSIM oppure con un’altra SIM fisica. Più precisamente, si poteva avere accesso a “Sostituisci con una SIM fisica“, “Sostituisci con una eSIM” e “Sospendi l’attuale SIM/eSIM“.

Inoltre, nella stessa sezione “I miei numeri“, la voce “SIM” si era trasformata in “Tipo di SIM“, e il normale “128K” era diventato “SIM Fisica 128K“. Purtroppo tutto questo è rimasto online per poco tempo, e attualmente non sembra essere più disponibile. Probabilmente si è trattato di un test in previsione del lancio delle eSIM, che a questo punto potrebbe essere imminente. Al momento ho. Mobile non ha fornito indicazioni ufficiali, ma state sicuri che ritorneremo sull’argomento.

Kena Mobile si prepara a lanciare le eSIM

La stessa fonte parla di un qualcosa di simile anche per Kena Mobile, l’operatore virtuale di TIM. Secondo le segnalazioni, all’interno dell’area clienti è apparsa per qualche minuto una nuova sezione, denominata “Autorizzazioni e eSIM“, con la possibilità di trasferire la linea mobile da un SIM tradizionale a una eSIM (“Migra la tua linea TIM ad eSIM se hai un dispositivo da noi abilitato“, con tanto di tasto “Effettua migrazione“).

Purtroppo quest’ultimo tasto non risultava effettivamente cliccabile, e dopo pochi minuti la sezione pare sparita dall’area clienti. Anche in questo caso si dovrebbe trattare di un test in previsione di un lancio ufficiale. Sappiamo già da qualche settimana che Kena è al lavoro sulle eSIM, ed è probabile che la disponibilità effettiva di queste SIM virtuali sia ormai dietro l’angolo. Bisognerà comunque fare attenzione alla compatibilità: evitate di effettuare il passaggio alle eSIM se non siete sicuri di possedere uno smartphone o un dispositivo adatto.

Clienti ho. Mobile e Kena Mobile: passerete subito alle eSIM non appena saranno disponibili o non siete interessati?

