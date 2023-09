Come stiamo vedendo in questi giorni, Samsung dovrebbe lanciare alcuni nuovi dispositivi Android nelle prossime settimane, o perlomeno entro la fine del 2023: quest’oggi ci soffermiamo in particolare sulla serie Galaxy Tab A9, sugli attesi Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S9 FE+ e su un nuovo smartphone di fascia medio-bassa, Galaxy A25 5G. Ecco cosa sappiamo in più grazie a varie certificazioni e alle indiscrezioni spuntate in queste ore.

Novità per Samsung Galaxy Tab A9 e A9+ tra certificazioni e Geekbench

Samsung è al lavoro sulla nuova gamma di tablet della serie Galaxy Tab A9, che dovrebbe essere composta da due modelli, denominati Galaxy Tab A9 e Galaxy Tab A9+. La conferma di ciò è arrivata dalle pagine di supporto sul sito ufficiale, ma oggi abbiamo ulteriori informazioni grazie alle certificazioni FCC, Wi-Fi Alliance e Bluetooth SIG e a Geekbench: più precisamente, Galaxy Tab A9 è passato da FCC, Wi-Fi Alliance e Bluetooth SIG, mentre il fratello maggiore Galaxy Tab A9+ ha ricevuto la certificazione FCC ed è passato dal noto sito di benchmark.

Il presunto Galaxy Tab A9+, numero di modello SM-X210, ci ha svelato le sue dimensioni (257,11 x 168,66 x 6,94 mm), che lo rendono più grande rispetto al predecessore con schermo da 10,5 pollici (che misura 246,8 x 161,9 x 6,9 mm). Questo significa che il tablet dovrebbe disporre di un display più generoso, anche se non sappiamo di quanto. Le certificazioni ci mostrano anche la presenza di una batteria da 7040 mAh con ricarica da 15 W, di connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth, GPS/GLONASS/Galileo e della memoria espandibile. Grazie a Geekbench sappiamo che il tablet dovrebbe offrire il SoC Qualcomm Snapdragon 695, 4 GB di RAM e Android 13. In questo caso parliamo della variante SM-X216B, quindi immaginiamo si tratti di una versione con connettività 5G.

Galaxy Tab A9, numero di modello SM-X115, dovrebbe invece misurare 210,7 x 124,7 mm e offrire una batteria da 5000 mAh con ricarica da 15 W. Anche in questo caso dovrebbe essere commercializzata una versione con connettività 5G. Nessuna indicazione per quanto concerne processore, RAM e versione di Android, ma siamo sicuri che avremo modo di tornare sull’argomento.

Configurazioni e colorazioni di Samsung Galaxy Tab S9 FE e Tab S9 FE+

Come abbiamo visto in questi giorni, pare che Samsung abbia in programma di ampliare la gamma Fan Edition con altri quattro prodotti: oltre a Galaxy S23 FE e alle cuffie Galaxy Buds FE, dovrebbero arrivare Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S9 FE+. Secondo le ultime provenienti dal leaker Sudhanshu Ambhore, i prossimi tablet Android del produttore dovrebbero essere commercializzati in versioni Wi-Fi e Wi-Fi + 5G, con configurazioni da 6-128 GB e 8-256 GB (Tab S9 FE) e da 8-128 GB e 12-256 GB (Tab S9 FE+). In più, sono trapelate le presunte colorazioni: i due nuovi tablet dovrebbero arrivare nelle varianti Grey, Silver, Light Pink e Light Green.

In base a precedenti rumor, i Galaxy Tab S9 FE dovrebbero essere equipaggiati con SoC Exynos 1380, display da 10,9 pollici (Tab S9 FE) o 12,4 pollici (Tab S9 FE+) e Android 13 (probabilmente con One UI 5.1.1). Quest’ultimo punto non fa altro che “confermare” la vicinanza del lancio, dato che nei prossimi mesi Samsung potrebbe iniziare a proporre direttamente Android 14 nativo. Galaxy Tab S9 FE dovrebbe inoltre offrire una batteria da 9800 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 45 W (con cavo).

Samsung Galaxy A25 5G in arrivo entro fine anno Android 14 e One UI 6.0?

Chiudiamo con Samsung Galaxy A25 5G, uno smartphone Android di fascia medio-bassa atteso entro la fine dell’anno. Quest’ultimo sarebbe apparso su Geekbench con il numero di modello SM-A256B, rivelandoci alcune delle presunte specifiche tecniche. Lo smartphone ha fatto registrare punteggi di 969 (single-core) e 2075 (multi-core), ma questo ci interessa relativamente: più rilevante l’indicazione del SoC Exynos 1280 (lo stesso utilizzato su Galaxy M34 5G) e soprattutto della presenza di Android 14 (e quindi della One UI 6.0) nativo.

Secondo le indiscrezioni lanciate da Anthony (@TheGalox_), oltre al già citato Exynos 1280 lo smartphone avrà 8 GB di RAM, uno schermo AMOLED da 6,44 pollici, una fotocamera principale da 50 MP e una batteria da 5000 mAh con ricarica da 25 W. Per quanto riguarda il lancio, si parla piuttosto genericamente dei prossimi mesi (entro l’ultimo trimestre 2023). Precedentemente erano trapelati altri dettagli, come il refresh rate fino a 90 Hz, la presenza di due ulteriori sensori fotografici posteriori da 5 e da 2 MP per gli scatti ultra-grandangolari e macro e di un sensore anteriore da 13 MP per i selfie.

