Ricordate il nuovo modello di cuffie true wireless di Samsung previsto per questi ultimi mesi dell’anno? Ebbene, quest’oggi abbiamo la conferma ufficiale che si tratterà delle Samsung Galaxy Buds FE, che potrebbero fare il loro debutto insieme agli altri attesi componenti della famiglia FE, ossia Galaxy S23 FE e Galaxy Tab S9 FE.

Samsung Galaxy Buds FE in arrivo: ecco le nuove cuffie wireless

Le indiscrezioni puntavano su un nuovo modello di cuffie true wireless firmate Samsung, ma finora persisteva il dubbio: si tratterà delle Galaxy Buds3? Oppure di nuove Galaxy Buds Live? Queste novità non sono comunque da escludere (magari arriveranno più avanti), ma sicuramente sono in arrivo le Samsung Galaxy Buds FE: a confermarlo è direttamente Samsung, che sul proprio sito ufficiale si è lasciata sfuggire il manuale (grazie a Galaxy Club per la dritta), con tanto di immagini che ritraggono le nuove cuffie (numero di modello SM-R400N).

La custodia risulta simile a quella delle Galaxy Buds2 e Galaxy Buds2 Pro, con una forma quadrata con angoli arrotondati e una porta USB Type-C nella parte posteriore. Nell’immagine è bianca con interno scuro, ma è possibile che siano previste altre colorazioni (così come per le cuffie, qui mostrate in nero). Offre LED per indicare lo stato della ricarica e della batteria, contatti per la ricarica delle cuffie stesse e una piccola rientranza per facilitare l’apertura. La finitura sembra lucida. Qualche cambiamento di design per le cuffie stesse, che dispongono di “alette” superiori per risultare probabilmente più stabili nelle orecchie.

Previous Next Fullscreen

Le nuove cuffie dispongono di quattro microfoni in tutto (due per ciascun auricolare), di un sensore che rileva quando sono indossate e di gommini in silicone (probabilmente di diverse misure). A tal proposito, sembra che le alette siano previste nelle misure S/M e M/L. Purtroppo non è dato sapere se le Galaxy Buds FE siano compatibili con la ricarica wireless, o se offrano funzionalità avanzate come Samsung Seamless Codec Hi-Fi. Non manca naturalmente la cancellazione attiva del rumore (citata nello screenshot dell’app Galaxy Wearable), ma per avere le specifiche complete dovremo attendere ancora un po’.

Inizialmente si pensava che le nuove cuffie avrebbero potuto fare il loro debutto insieme alla serie Samsung Galaxy S24 (primo trimestre 2024), ma a questo punto riteniamo possibile che con questi ultimi possa essere lanciato un ulteriore modello (magari Galaxy Buds3?). Le Samsung Galaxy Buds FE potrebbero debuttare insieme a Galaxy S23 FE, di cui abbiamo già avuto modo di parlare diverse volte: potrebbe dunque mancare poco alla presentazione. Alcuni rumor puntano addirittura a un lancio entro questo mese di settembre. Il manuale non fornisce ovviamente indicazioni sul prezzo di vendita, ma trattandosi di un modello della famiglia Fan Edition, ci aspettiamo una cifra non troppo superiore ai 100 euro.

Se siete curiosi, potete consultare il manuale completo delle Galaxy Buds FE (in inglese) a questo indirizzo.

In copertina Samsung Galaxy Buds Pro

