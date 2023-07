Il colosso sudcoreano ha appena lanciato Samsung Galaxy M34 5G, uno smartphone Android di fascia media che condivide molte caratteristiche con Samsung Galaxy A34 5G.

Il nuovo arrivato è trainato da un chipset Exynos, offre una configurazione a tripla fotocamera ed è alimentato da una capiente batteria, ma perde alcune delle funzionalità del Galaxy A34 5G, come la classificazione IP67 per la resistenza alla polvere e all’acqua.

Caratteristiche di Samsung Galaxy M34 5G

Samsung Galaxy M34 5G presenta uno schermo Super AMOLED Infinity-U da 6,5 ​​pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il pannello raggiunge una luminosità di picco di 1.000 nit ed è protetto da uno strato Gorilla Glass 5.

La fotocamera posteriore è composta da un sensore principale da 50 MP con OIS e registrazione video 4K a 30 FPS, una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera macro da 2 MP, mentre frontalmente è presente una fotocamera selfie da 13 MP, anche questa con registrazione video 4K a 30 FPS.

Samsung Galaxy M34 5G offre la funzionalità Monster Shot che cattura un divertente set di quattro immagini e quattro video in una serie, inoltre la funzionalità Nightography permette di ottenere immagini più luminose in condizioni di scarsa illuminazione.

Le prestazioni sono in mano al chipset Samsung Exynos 1280 che può contare su 6 GB oppure 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite schede microSD.

Il nuovo smartphone Samsung è dotato di un lettore di impronte digitali montato lateralmente, include connettività 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, porta USB di tipo C ed è alimentato da una batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 25 W.

La dotazione software include Android 13 e quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo, lo stesso trattamento riservato alla serie di punta Samsung Galaxy S23.

Disponibilità e prezzi di Samsung Galaxy M34 5G

Samsung Galaxy M34 5G debutta in India al prezzo di 17.999 rupie (circa 199 euro) per la variante da 6 GB di RAM con 128 GB di archiviazione e al prezzo di 18.999 rupie (circa 210 euro) per la versione da 8 GB di RAM con 128 GB di archiviazione, tuttavia Samsung offre uno sconto di 1.000 rupie (circa 11 euro) a chi acquista il dispositivo entro i primi giorni dal lancio fissato per il 15 luglio.

